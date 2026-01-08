Raj Thackeray: भ्रष्टाचाराच्या गोष्टी फडणवीसांनी करू नये, आपलं ठेवायचं झाकून...; राज ठाकरेंनी अजित पवार अन् बैलगाडी सर्व काढलं

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तयारीत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची एकत्रित मुलाखत झाली, ज्यात संजय राऊत आणि महेश मांजरेकर यांनी प्रश्न विचारले. या चर्चेत राज ठाकरेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर तीव्र शब्दांत टीका केली..राज ठाकरेंना विचारण्यात आले की, तुम्ही एकत्र आलात, यामुळे महाराष्ट्रात आनंदाचे वातावरण आहे. मराठी लोक एकजूट झाले आहेत... पण भाजपचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तुमच्या या युतीला भ्रष्टाचार आणि गोंधळाची युती म्हणतात. ते म्हणतात की राज ठाकरे गोंधळलेले आहेत, आणि उद्धव ठाकरेंवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. तुम्ही खरंच गोंधळलेले आहात का? असा सवाल संजय राऊत यांनी केला..Raj Thackeray: महाराष्ट्राचे ‘यूपी-बिहार’ करणे थांबवा: राज ठाकरे; सत्तेचा अमरपट्टा कोणालाही मिळालेला नाही!.त्यांच्या बोलण्यात काही तर्क नसतोयावर उत्तर देताना राज ठाकरेंनी सांगितले की, प्रथम हे लक्षात घ्या की या सर्वांचा आधार फक्त नरेंद्र मोदींवर आहे. ही मंडळी त्यांनीच नियुक्त केलेली आहेत. यात कोणीही स्वतःच्या गुणवत्तेवर पुढे आलेले नाही. नियुक्त केलेला व्यक्ती फक्त मालकाच्या आज्ञा पाळतो. मालक जे सांगेल तेच करतो. त्यामुळे त्यांच्या बोलण्यात काही तर्क नसतो असे मला वाटते..भ्रष्टाचाराबद्दल बोलण्याचा अधिकार फडणवीसांना नाहीराज ठाकरेंनी स्पष्ट केले की, भ्रष्टाचाराबद्दल बोलण्याचा अधिकार फडणवीसांना नाही. ते अजित पवारांच्या विरोधात पुरावे घेऊन बैलगाडीतून आले होते. त्यांच्या भ्रष्टाचाराचे दाखले देतो म्हणाले. पण त्याचे काय झाले? आता सांगतात की प्रकरण न्यायालयात आहे. मग ते पुरावे द्या ना... असे आहे की, स्वतःचे दोष लपवायचे, आणि दुसऱ्याचे उघडण्यासाठी झुकायचे. ते आता या स्तरावर पोहोचले आहेत. तुमच्या पक्षात काय सुरू आहे ते एकदा तपासा. या देशात राजकीय सत्ता कायमची नसते. सत्ता येत जात असते. काळ सर्वकाही पाहतो. जेव्हा हे बदलतील, तेव्हा सर्व गोष्टी उघड होतील. फक्त वेळ येऊ द्या, असे राज ठाकरेंनी सांगितले..या मुलाखतीत राज ठाकरेंनी फडणवीसांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना त्यांच्या पूर्वीच्या कारवायांचा उल्लेख केला. अजित पवारांच्या विरोधातील बैलगाडी मोहीम आणि पुराव्यांच्या दाव्यांचा मुद्दा उपस्थित करून त्यांनी फडणवीसांना लक्ष्य केले. ते म्हणाले की, स्वतःचे दोष झाकून ठेवणे आणि दुसऱ्यांचे उघडणे ही त्यांची पद्धत आहे. या युतीमुळे मराठी एकजुटीचा मुद्दा चर्चेत आला, पण फडणवीसांच्या आरोपांना राज ठाकरेंनी मोदी-केंद्रित भाजपच्या रचनेचा दाखला देत उत्तर दिले..Raj Thackeray : ठाकरेंचे आमदार गुवाहाटीला कसे नेले? बँकेतून लोन तर नव्हतं ना? राज ठाकरेंनी सांगितलं ५० खोक्यांचं गणित....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.