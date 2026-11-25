मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे चालू (२०२६-२७ )हंगामातील रब्बी पेरण्यांवर मोठा परिणाम झाला आहे. यंदा २३ नोव्हेंबरपर्यंत सर्वसाधारण क्षेत्राच्या केवळ २७ टक्के म्हणजेच १५ लाख ६८ हजार ८१३ हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. मागील वर्षी (२०२५-२६) याच कालावधीत (२४ नोव्हेंबर २०२५ अखेर) सर्वसाधारण क्षेत्राच्या ४५ टक्के म्हणजेच २५ लाख ९९ हजार १५१ हेक्टरवर पेरणी पूर्ण झाली होती. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पेरणी क्षेत्रात लक्षणीय घट दिसून येत आहे. राज्याचे सर्वसाधारण रब्बी क्षेत्र ५७ लाख ८० हजार ४१७ हेक्टर (२०१९-२० ते २०२३-२४) इतके आहे. यामध्ये एकूण तृणधान्याखाली ८ लाख २९ हजार ६९२ हेक्टर (सर्वसाधारणच्या २७ टक्के) क्षेत्रावर पेरणी झाली असून, गेल्या वर्षी हा आकडा १३ लाख ४५ हजार ८८० हेक्टर (४४ टक्के) होता. कडधान्यांच्या पेरणीतही घट झाली असून, एकूण ७ लाख २२ हजार ५५७ हेक्टर (२७ टक्के) क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे..मागील वर्षी याच काळात १२ लाख ३५ हजार १५७ हेक्टर (४७ टक्के) कडधान्य पेरणी झाली होती. यंदा हरभऱ्याची सात लाख २ हजार १२० हेक्टर (२८ टक्के) तर इतर कडधान्यांची (मूग, उडीद, घेवडा, मसूर, पोपटी आदी) २० हजार ४३७ हेक्टर (१६ टक्के) पेरणी झाली आहे. एकूण अन्नधान्याखाली यंदा १५ लाख ५२ हजार २४९ हेक्टर (२७ टक्के) क्षेत्र आले असून, गेल्या वर्षी ते २५ लाख ८१ हजार ३६ हेक्टर (४५ टक्के) होते..Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.गळीतधान्यांच्या बाबतीत १६ हजार ५६३ हेक्टर (सर्वसाधारणच्या २४ टक्के) क्षेत्रावर पेरणी झाली असून मागील वर्षी हा आकडा १८ हजार ११५ हेक्टर (२६ टक्के) इतका होता. यामध्ये करडईची १२ हजार १५९ हेक्टर (४० टक्के), जवसाची ७५९ हेक्टर (दहा टक्के), तिळाची २०९ हेक्टर (दहा टक्के), सूर्यफुलाची ३६० हेक्टर (सहा टक्के) आणि इतर गळीतधान्यांची (मोहरी, राई, भुईमूग) तीन हजार ७७ हेक्टर (१३ टक्के) पेरणी झाल्याची माहिती कृषी विभागाच्या अहवालातून समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.