Traffic Challan: वाहनांवरील दंडावर मिळणार सवलत, थकबाकीसंदर्भात महाराष्ट्र वाहतूक पोलिस चलान अभय योजना

मुंबई : नियमभंग केलेल्या वाहनांवरील थकीत दंड भरून वाहन दंडमुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र वाहतूक पोलिस चलान अभय योजना-२०२६ राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर २० टक्क्यांची सवलत मिळणार आहे.मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्या वाहन चालक, मालकांकडून दंड आकारण्यात येतो, या दंडाच्या आकारणी व वसुलीसाठी राज्यामध्ये चलान देण्याकरिता ३० जानेवारी २०१९ पासून वन स्टेट वन चलान प्रकल्प प्रणाली सुरू केली.असून याअंतर्गत नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर ई-चलानाद्वारे दंड आकारण्यात येतो. याबाबत संबंधित वाहन चालकांना त्यांच्या मोबाईलवर चलान पाठविण्यात येते. या दंडाच्या वसुलीसाठी वाहतूक वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जातात. तरीही नागरिकांचा फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. या दंडाची वसुली व्हावी आणि वाहतूक नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी देशातील अन्य राज्यांत दंडाच्या रकमेमध्ये सूट देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे,.राज्यातील तडजोड पात्र थकीत दंडाच्या रकमेवर एकवेळ २० टक्क्यांपर्यंत सवलतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी तीन टप्प्यांत ही योजना राज्यात राबविणार आहेटप्पा १ : २१ जानेवारी २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत बजावलेल्या आणि वसुलीसाठी प्रलंबित असलेल्या तडजोडपात्र चलानावरील एकूण प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर एकवेळची सवलत म्हणून २० टक्क्यांर्यंत सवलत देण्यात येणार आहे. या सवलतीचा कालावधी ३० दिवस राहणार आहे..टप्पा-२ : एक नोव्हेंबरपासून बजावलेल्या चलानावरील दंडाची रक्कम संबंधित वाहनधारक किंवा मालकाने चलान बजावल्यापासून पुढे ४५ दिवसांत भरल्यास अशा सर्व चलनांवर २० टक्के सवलत देणार आहे. सवलतीचा कालावधी एक वर्ष असेल.टप्पा-३ : ३० जानेवारी २०१९ ते २० जानेवारी २०२६ या कालावधीत बजावलेल्या आणि वसुलीसाठी न्यायालयात दाखल असलेल्या तडजोडपात्र चलानावरील एकूण थकीत दंडाच्या रकमेवर २० टक्क्यांपर्यंत सवलत देणार आहे. या सवलतीचा कालावधी ३० दिवस असेल.आंतर्वासिता निर्वाह भत्तावाढमहाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या पशुवैद्यक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या आंतर्वासिता निर्वाह भत्त्यात सात हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.