मुंबई

Traffic Challan: वाहनांवरील दंडावर मिळणार सवलत, थकबाकीसंदर्भात महाराष्ट्र वाहतूक पोलिस चलान अभय योजना

Maharashtra Traffic Challan Amnesty Scheme : महाराष्ट्रात थकीत वाहतूक दंड भरण्यासाठी चलान अभय योजना २०२६ राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत पात्र प्रलंबित ई-चलानच्या दंडावर एकवेळ २० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार असून, योजना तीन टप्प्यांत लागू होणार आहे.
Maharashtra government approves a 20 percent discount scheme on eligible pending traffic challans.

Maharashtra government approves a 20 percent discount scheme on eligible pending traffic challans.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : नियमभंग केलेल्या वाहनांवरील थकीत दंड भरून वाहन दंडमुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र वाहतूक पोलिस चलान अभय योजना-२०२६ राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर २० टक्क्यांची सवलत मिळणार आहे.

मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्या वाहन चालक, मालकांकडून दंड आकारण्यात येतो, या दंडाच्या आकारणी व वसुलीसाठी राज्यामध्ये चलान देण्याकरिता ३० जानेवारी २०१९ पासून वन स्टेट वन चलान प्रकल्प प्रणाली सुरू केली

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