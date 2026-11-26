Mumbai: महाराष्ट्रातील फ्लॅटधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. राज्य सरकार प्रत्येक फ्लॅटसाठी स्वतंत्र डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड देण्याच्या तयारीत आहे. या कार्डमध्ये फ्लॅटचा मालकी हक्क, क्षेत्रफळ, मालकाचे नाव, कर्ज आणि इतर कायदेशीर बोजांची माहिती नोंदवली जाणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती दिली. या प्रस्तावाचा लाभ राज्यातील सुमारे सात कोटी फ्लॅटधारकांना होण्याची शक्यता आहे..फ्लॅटचा स्वतंत्र मालकी हक्क नोंदवला जाणारसध्या जमिनीचा सातबारा उतारा किंवा मिळकत पत्रिका उपलब्ध असते. मात्र, बहुमजली इमारतीतील प्रत्येक फ्लॅटची स्वतंत्र आणि एकसमान सरकारी नोंद ठेवण्याची व्यवस्था नाही. हीच अडचण दूर करण्यासाठी व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्डची संकल्पना मांडण्यात आली आहे..Tirupati Balaji Temple Record Gold Donation : तिरुपती बालाजीच्या चरणी भक्तीचा अनोखा महासागर! चेन्नईच्या जैन दाम्पत्याने अर्पण केले तब्बल १२१ किलो सोने अन् २३८ कॅरेट हिरे; किंमत पाहून व्हाल थक्क!.कार्डमध्ये कोणती माहिती असेल?प्रथम संपूर्ण इमारत आणि सामाईक जागांची नोंद केली जाईल. त्यानंतर प्रत्येक फ्लॅटसाठी स्वतंत्र कार्ड तयार होईल. त्यामध्ये फ्लॅट क्रमांक, मालकाचे नाव, मंजूर क्षेत्रफळ, संबंधित मालकी हक्क, बँकेचे कर्ज, गहाण किंवा अन्य कायदेशीर बोजे यांची माहिती असेल. प्रत्येक फ्लॅटला स्वतंत्र ओळख क्रमांकही दिला जाणार आहे..फ्लॅटधारकांना काय फायदा होणार?या कार्डमुळे फ्लॅट खरेदी-विक्री करताना मालकी हक्काची माहिती तपासणे सोपे होईल. बँकेचे कर्ज घेताना, मालमत्तेचे व्यवहार करताना तसेच मालकीवरून वाद निर्माण झाल्यास स्वतंत्र सरकारी नोंदीचा उपयोग होऊ शकतो. मालमत्तेची माहिती अधिक पारदर्शक झाल्याने फसवणुकीच्या घटनांनाही आळा बसण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे..Pune Shivajinagar Court Gangwar History : ४२ वर्षांपूर्वीही शिवाजीनगर कोर्टाबाहेर झाला होता 'असाच' रक्तरंजित थरार! माळवदकर टोळीने घेतला होता बाळू आंदेकरचा बळी; वाचा पुण्यातील टोळीयुद्धाचा इतिहास.नियमांचा मसुदा प्रसिद्ध होणारमहाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ अंतर्गत हे नियम प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. २६ नोव्हेंबरपासून मसुद्यावर ३० दिवस हरकती आणि सूचना मागवण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यानंतर प्राप्त सूचनांचा विचार करून नियम अंतिम केले जातील. त्यामुळे अद्याप प्रत्येक फ्लॅटला कार्ड मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.