Mahatma Phule Committee: महात्मा फुले चरित्र साधने प्रकाशन समितीची फेररचना

मुंबई : राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने महात्मा जोतीराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन समितीची फेररचना केली आहे. नवीन समितीची स्थापना केल्याने महात्मा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या साहित्याच्या प्रकाशनाला पुन्हा गती मिळणार आहे. .महात्मा जोतीराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन समितीमार्फत आतापर्यंत 'समग्र वाङ्गय', 'महात्मा फुले गौरव ग्रंथ', 'आम्ही पाहिलेले महात्मा फुले' आणि इंग्रजी-हिंदी भाषेतील अनुवादांसह १६ हून अधिक साहित्य प्रकार प्रकाशित झाले आहेत. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे मार्फत या समितीचे समन्वयन केले जाते. या समितीद्वारे वेळोवेळी महात्मा फुले यांचे समग्र वाङमय, ग्रंथ, पुस्तके प्रकाशित करून विक्रीसाठी उपलब्ध होत असतात. समितीने मागणी नोंदवल्यानुसार ग्रंथांची छपाई होऊन विक्रीसाठी उपलब्ध होतात. गेल्या वर्षभरात ग्रंथाचा पुरेसा साठा उपलब्ध होता. तथापि २०२५ च्या महात्मा फुले जयंती निमित्ताने पुणे येथील फुले वाड्यातील कार्यक्रमाच्या ठिकाणी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महात्मा फुले यांची ग्रंथ संपदा सवलतीत उपलब्ध करून दिल्याने महात्मा फुले यांची ग्रंथ संपदा विक्रीचा स्टॉल उभारला असता त्या ठिकाणी ग्रंथाच्या विक्रीस चांगला प्रतिसाद मिळाला. .तसेच विभागाने डिसेंबर २०२५ च्या 'पुणे बुक फेस्टिवल'मध्ये आणि जानेवारीत नाशिक येथे आयोजित 'विश्व मराठी संमेलन'मध्ये स्टॉलच्या माध्यमातून महात्मा फुले यांची ग्रंथ संपदा विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिली. गेल्या वर्षभरामध्ये महात्मा फुले यांच्या ग्रंथ संपदा, पुस्तके, चरित्र साधने पुस्तके यांना मागणी वाढल्याने पुस्तकांची विक्री मोठ्या प्रमाणात होत आहे. ग्रंथालय विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ग्रंथ विक्रीसाठी उपलब्ध असून लवकरच महात्मा फुलेंची ग्रंथसंपदा छपाई पूर्ण करून शासकीय ग्रंथागारात मोठ्या प्रमाणात विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे, 'महाज्योती' संस्थेने महात्मा फुले यांचे समग्र साहित्य छापण्याची मागणी केली होती. या मागणीनुसार उच्च शिक्षण विभागाने त्यांना सदर साहित्य छापण्यासाठी अधिकृत परवानगी दिली आहे. 'महाज्योती'ने एकूण २३ हजार प्रति छपाई करून वाचकांसाठी उपलब्ध करून दिल्या..यादरम्यान, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने महात्मा जोतीराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन समितीची १७ मार्चच्या शासन निर्णयान्वये फेररचना केली आहे. समितीचे तत्कालीन सदस्य सचिव प्रा. हरी नरके यांच्या आकस्मिक निधनामुळे समितीच्या कामकाजात काही काळ खंड पडला. मात्र, शासनाने नवीन समितीची स्थापना केल्याने महात्मा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या साहित्याच्या प्रकाशनाला पुन्हा गती मिळणार आहे. नवनियुक्त समितीचा कार्यकाळ नियुक्तीपासून तीन वर्षांचा असेल. या समितीत एकूण १५ सदस्यांचा समावेश असून, राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री या समितीचे अध्यक्ष, तर राज्यमंत्री हे उपाध्यक्ष आहेत. समितीच्या सदस्य सचिवपदी डॉ. गणेश राऊत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नव्याने फेररचना झालेल्या या समितीच्या कामकाजाला सुरुवात झाली आहे..नव्या रचनेनुसार समितीची अनिवार्य उद्दिष्टेवार्षिक प्रकाशनः समितीने वर्षातून किमान दोन खंडांचे संपादन व प्रकाशन करणे बंधनकारक आहे.साहित्य प्रकाशन व अनुवादः महात्मा फुले यांचे समग्र वाङ्गय, चरित्र अद्ययावत करणे आणि त्याचे हिंदी व इंग्रजी भाषेत अनुवाद करणे. तसेच सावित्रीबाई फुले यांचे चरित्र आणि वाक्य प्रसिद्ध करणे.सत्यशोधक साहित्याचे संकलनः 'जागृती', 'दीनबंधू' आणि 'दीनमित्र' यांसारख्या सत्यशोधक नियतकालिकांमधील समाजप्रबोधक साहित्याचे संकलन करणे. तसेच सत्यशोधक चळवळीचा इतिहास आणि नेत्यांची चरित्रे प्रसिद्ध करणे. पुनर्मुद्रणः संशोधकांसाठी आवश्यक असलेल्या आणि मागणी असलेल्या जुन्या खंडांच्या नवीन आवृत्त्या काढणे. नवीन समितीच्या माध्यमातून संपादन, मुद्रण प्रत तयार करणे आणि शासकीय मुद्रणालयाकडून छपाई करून घेण्याची प्रक्रिया अधिक वेगाने राबविणे.