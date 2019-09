Video : जॅग्वार छे, आमची महिंद्राच भारी, तोऱ्यात गेली बघा पुढे

मुंबई : काल (ता. 4) मुंबईसह, नवी मुंबई आणि उपनगरांत पावसाने थैमान घातले होते. मुंबई म्हणलं की, एक दिवस पाऊस पडला की तुंबून जाते. त्यामुळे जागोजागी पाणी साठून राहते. अशाच साठलेल्याल पाण्यात अनेकांचे भंबेरी उडते, तर अनेकांची फजिती होते. मुंबईच्या पाण्यात अशीच फजिती झाली एका 'जॅग्वार'ची!

श्रीमंत लोकांचं स्टेटस समजली जाणारी जॅग्वार ही कार मुंबईच्या पाण्यात अशी अडकली की, सगळेच तिच्या फजितीकडे बघतच बसले. ऐरोलीजवळ एका पुलाखाली पाणी साचले होते. जॅग्वार या पाण्यातून वाट काढून जण्याच्या प्रयत्नात होती. रस्त्याच्या मध्यापर्यंत आल्यानंतर ती मध्येच अडकली आणि तिथेच फसली. तेवढ्यात मागून एक 'महिंद्रा बोलेरो' येते आणि अगदी सहजपणे जॅग्वारच्या शेजारून वाट काढून जाते, आणि जॅग्वार जागची हालतही नाही.

यावर महिंद्राचे सर्वेसर्वा आनंद महिंद्रा यांनीही ट्विट करत 'मलाही बोलेरो चालवायला आवडते. मुंबईच्या पाण्यात जेव्हा जॅग्वार अडकली होती, तेव्हा बोलेरो 'बॉस'सारखी पुढे निघून गेली.'

हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होतोय. किंमत नाही, तर कामगिरी महत्त्वाची असा संदेश या व्हिडिओमार्फत दिला जातोय. तर विदेशीपेक्षा परदेशी मालच बेस्ट अशीही प्रतिक्रिया व्हायरल होता ना दिसतीये.

@anandmahindra This is real race. Mumbai Auto sales gonna increase for sure with this feature of Mahendra Bolero #MumbaiRains #MahindraBolero https://t.co/XbA52Sqgoj

Just for fun... in case you did not come across this one.#SUVRuggedness#feelproudMahindra#mahindrabolero

No hard feelings jaguar, it would have been the same case with just any other sedan. pic.twitter.com/EqA7YbjShz

— Biswanath sharma (@Brahminus) September 4, 2019