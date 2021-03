NIAची मोठी कारवाई; मनसुख हिरेन यांनी शेवटचा प्रवास केलेली मर्सिडीज कार जप्त!

व्यापारी मनसुख हिरेन (Mansukh Hiren) मृत्यू प्रकरणात एनआयएकडून (NIA) आणखी एक नवी कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणाशी संबंध असलेली स्कॉर्पियो (Scorpio) आणि इनोव्हा (Innova) कार जप्त केल्यानंतर एनआयएनं मंगळवारी एक मर्सिडीज बेन्झ (Mercedes Benz) कारही जप्त केली आहे. मनसुख हिरेन यांनी मृत्यूपूर्वी शेवटचा याचं कारने प्रवास केल्याचं तपासात उघड झालं आहे.

NIA has seized a black colour Mercedes Benz. The number plate of the Scorpio car, more than Rs 5 lakhs in cash, a note counting machine and some clothes recovered from it. Sachin Vaze used to drive this car but who it belongs to is being investigated: NIA IG Anil Shukla, Mumbai pic.twitter.com/wlYkxD0fei

— ANI (@ANI) March 16, 2021