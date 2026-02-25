मुंबई

Virar News : भाजपला धक्का! भाजप महिला मोर्चा प्रमुख ॲड. साधना धुरी यांचा बविआत प्रवेश

महानगरपालिका निवडणुकी पूर्वी बहुजन विकास आघाडीतून आउटगोइंग सुरु होती. तर आता....
विरार - महानगरपालिका निवडणुकी पूर्वी बहुजन विकास आघाडीतून आउटगोइंग सुरु होती. तर आता महानगरपालिका निवडणुकीनंतर बहुजन विकास आघाडीत इनकमिंग सुरु झाली आहे.

