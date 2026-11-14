Navi Mumbai Politics: 'गणेश नाईक भाजपचे आहेत का, डीएनए तपासायला हवा'; मंदा म्हात्रेंचा हल्लाबोल, नवी मुंबईत राजकीय वाद पेटला

Navi Mumbai: नवी मुंबईमध्ये भाजपमधील अंतर्गत संघर्ष पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. वनमंत्री गणेश नाईक हे भाजपचेच आहेत का, याची डीएनए टेस्ट करायला हवी, असा खोचक टोला भाजप नेत्या आणि बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी लगावला आहे. म्हात्रे यांच्या या टीकेला नाईक यांच्याकडून काय प्रत्युत्तर दिले जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. .Honey Trap: आधी मैत्री, मग जवळीक अन् नंतर प्रेमाचं जाळं! हेरगिरीसाठी कसा केला जातो 'हनी ट्रॅप'चा वापर?.आपण मतदारसंघातील नागरिकांसाठी रुग्णालय, ग्रंथालय, मरिना सेंटर आणि स्टेडियम यांसारखी महत्त्वाची कामे मंजूर करून आणली. मात्र, या कामांना भाजपचेच नेते विरोध करत आहेत. विशेष म्हणजे, भाजपच्या आमदाराच्या कामांना भाजपमधील मंत्रीच विरोध करत असल्याचा आरोपही म्हात्रे यांनी केला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Sonia Gandhi Autobiography : सोनिया गांधींच्या ‘बिलाँगिंग’ची देशभर चर्चा; आत्मचरित्राचा विक्रमी खप.नवी मुंबईतील विकासकामांवरून गणेश नाईक आणि मंदा म्हात्रे यांच्यातील मतभेद पुन्हा उघड झाले आहेत. नवी मुंबईतील विकासकामांसाठी सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करून आणला असतानाही प्रकल्प कसे होणार नाहीत, यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचा दावा म्हात्रे यांनी केला. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे भाजपमधील अंतर्गत गटबाजीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे..रुग्णालयाच्या जागेवरून वादाची ठिणगीगणेश नाईक आणि मंदा म्हात्रे यांच्यातील संघर्षाचा अलीकडचा मोठा मुद्दा म्हणजे बेलापूरमधील प्रस्तावित सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय ठरले आहे. म्हात्रे यांच्या पाठपुराव्यानंतर सिडकोने बेलापूरमधील भूखंड नवी मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरित केला होता. मात्र, या जागेवर रुग्णालय उभारण्यास स्थानिक पातळीवर विरोध होत आहे..या जागेवर क्रिकेटचे मैदान असल्याने ते कायम ठेवावे, अशी मागणी काही स्थानिकांनी केली. तसेच, नव्याने महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या १४ गावांमध्ये आरोग्य सुविधांची कमतरता असल्याने रुग्णालय त्या भागात उभारावे, अशी भूमिकाही काही नगरसेवकांनी मांडली. त्यामुळे रुग्णालयाच्या जागेवरून महापालिकेतील राजकीय मतभेद वाढले. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत तिथेच रुग्णालय उभारण्याचा निर्धार म्हात्रे यांनी व्यक्त केला होता..दोन्ही नेत्यांमधील मतभेद केवळ रुग्णालयापुरते मर्यादित नाहीत. नवी मुंबईतील पक्ष संघटनेतील वर्चस्व, कार्यकर्त्यांना मिळणाऱ्या संधी आणि विकासकामांचे श्रेय यावरूनही यापूर्वी नाईक विरुद्ध म्हात्रे असा संघर्ष झाला आहे. २०२५ च्या अखेरीस महापालिका निवडणुकीतील उमेदवारीवरून म्हात्रे समर्थक आणि नाईक समर्थकांमध्ये वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर जून २०२६ मध्ये एका कार्यक्रमात नाईक समर्थकांनी आपल्याला अपमानास्पद वागणूक दिल्याचा आरोप करत म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन तक्रार केली होती. नाईक यांनी त्या वेळी कार्यक्रमातील निमंत्रण आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची असल्याचे सांगत या वादापासून अंतर ठेवले होते..भाजपमधील मतभेद कसे मिटणार?नवी मुंबईत गणेश नाईक आणि मंदा म्हात्रे हे भाजपचे दोन प्रभावी नेते आहेत. मात्र, दोघांमधील राजकीय संघर्ष वारंवार सार्वजनिक होत आहे. आता विकासकामांवरून सुरू झालेल्या वादात म्हात्रे यांनी थेट नाईक यांच्या पक्षनिष्ठेवरच प्रश्न उपस्थित केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.