वादावर पडदा ; मानखुर्द पुलाचे नामकरण 'छत्रपती शिवाजी महाराज उड्डाण पूल'

मुंबई : घाटकोपर मानखुर्द (Ghatkopar-mankhurd) जोडरस्त्यावरील उड्डाण पुलाचे नामकरण (over bridge name) 'छत्रपती शिवाजी महाराज उड्डाण पुल' करण्याच्या प्रस्तावाला आज मंजूरी मिळाली आहे. महानगरपालिकेच्या (BMC) स्थापत्य समिती उपनगरे च्या बैठकीत ही मंजूरी देण्यात आली आहे.आता महासभेच्या अंतिम मंजूरीनंतर (Final permission) हे नामकरण होणार आहे. प्रशासनाने या पुलाचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचे लेखी कळवले असून ऑगस्ट मध्ये उदघाटन होण्याची शक्‍यता आहे. ( Mankhurd over bridge names as Chtrapati shivaji maharaj - nss91)

घाटकोपर मानखुर्द जोड रस्त्यावरील उड्डाण पुलाच्या नामकरणामुळे शिवसेना भाजपमध्ये वाद पेटला होता. भाजपने यावरुन शिवसेनेच्या भुमिकेवर संशयही व्यक्त केला होता.मात्र,आज झालेल्या स्थापत्य समितीच्या बैठकीत प्रशासनाकडून या नामकरणासाठी अनुकूल अहवाल सादर केला. यापुलाचे बांधकाम पुर्ण झाल्याचे प्रशासनाकडून लेखी कळविण्यात आले आहे.त्यामुळे पुलाच्या नामकरणाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.असे स्थापत्य समिती उपनगरचे अध्यक्ष स्वप्नील टेंबवलकर यांनी सांगितले.

नवी मुंबईतून सुसाट

नवी मुंबईतून पश्‍चिम उपनगरात जाण्यासाठी घाटकोपर मानखुर्द जोड रस्ता हा महत्वाचा मार्ग आहे.मात्र शिवाजी नगर जंक्‍शन येथे प्रचंड वाहतुक कोंडी असल्याने प्रवासाची 15 ते 20 वाया जात होत होती.मात्र,आता मानखुर्द जंक्‍शन वरुन उड्डाण पुलाने थेट घाटकोपर कामराज नगर सिग्नल पर्यंत प्रवास होणार असून तेथून पुढे चेंबूर सांताक्रुझ जोड रस्त्यावरुन विना अडथळा प्रवास होणार आहे.