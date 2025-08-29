मुंबई

Manoj Jarange: मुंबईत वाहतुकीस अडथळा आणणार नाही, मराठ्यांनी कसं केलं नियोजन, सरकारही फेल

How Manoj Jarange Maratha Protest in Mumbai Avoided Traffic Chaos with Smart Planning | मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत मनोज जरांगे-पाटील यांचे उपोषण; मुंबईकरांचा पाठिंबा, जेवण-पाणी-वैद्यकीय सेवांचे नियोजन, वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी मराठ्यांचे प्रयत्न.
manoj jarange
manoj jarangeesakal
Sandip Kapde
Updated on

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषण सुरू आहे. महाराष्ट्रभरातून लाखो मराठा बांधव मुंबईत दाखल झाले असून, या आंदोलनाने शहरात जोश निर्माण केला आहे. विशेष म्हणजे, एवढ्या मोठ्या संख्येने आंदोलक आले तरी मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागला नाही. यामागे आहे मराठा कार्यकर्त्यांचे सुयोग्य नियोजन आहे.

Loading content, please wait...
Maratha Reservation
Maratha
Maratha Community
maratha protest
maratha community reservation
Manoj Jarange Patil
Manoj Jarange leadership

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com