Manoj Jarange: मुंबईत वाहतुकीस अडथळा आणणार नाही, मराठ्यांनी कसं केलं नियोजन, सरकारही फेल

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषण सुरू आहे. महाराष्ट्रभरातून लाखो मराठा बांधव मुंबईत दाखल झाले असून, या आंदोलनाने शहरात जोश निर्माण केला आहे. विशेष म्हणजे, एवढ्या मोठ्या संख्येने आंदोलक आले तरी मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागला नाही. यामागे आहे मराठा कार्यकर्त्यांचे सुयोग्य नियोजन आहे..सामाजिक माध्यमांचा प्रभावी वापरमराठा आंदोलनाचे नियोजन अत्यंत सुसंगत आहे. फेसबुक, व्हॉट्सअॅप आणि इतर सामाजिक माध्यमांवर मराठा समुदायाचे गट तयार करण्यात आले आहेत. या गटांद्वारे आंदोलनाशी संबंधित प्रत्येक अपडेट तात्काळ मिळते. नवी मुंबईत येणाऱ्या 40-50 हजार कार्यकर्त्यांसाठी वाशी हायवेजवळ आणि सिडको एक्झिबिशन सेंटरमध्ये राहण्याची आणि पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. कांदा-बटाटा मार्केट आणि फ्रूट मार्केट परिसरातही व्यवस्था करण्यात आली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी कार्यकर्त्यांनी विशेष क्रमांक जाहीर केले आहेत, ज्यामुळे संपर्क सुलभ झाला आहे..मुंबईकरांचा पुढाकार: जेवण, वैद्यकीय सेवा आणि पार्किंगमुंबईतील मराठा बांधवांनी आंदोलकांसाठी जेवण, वैद्यकीय सेवा आणि वाहन व्यवस्थेची जबाबदारी उचलली आहे. अमित बोराडे, जे नाश्ता-भोजन-पाणी व्यवस्थापनाची जबाबदारी सांभाळत आहेत, म्हणाले, "मराठा आरक्षणाच्या लढ्यासाठी येणाऱ्या कार्यकर्त्यांना कोणत्याही गोष्टीची कमतरता भासणार नाही. आम्ही सर्व काही सुनियोजित केले आहे." याशिवाय, वैद्यकीय आणि संबंधित कामकाज कक्षाचे अरविंद डेरे यांनी सांगितले की, ॲम्ब्युलन्स आणि प्राथमिक उपचाराची व्यवस्था पूर्ण आहे. समाजातील काही डॉक्टर यात सहभागी झाले असून, आंदोलकांना तात्काळ वैद्यकीय मदत मिळणार आहे..Maratha Reservation: 'हजारो सातारकर मुंबईच्या दिशेने रवाना'; छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन, आरक्षण घेऊनच येणार निर्धार .महिलांसाठी विशेष व्यवस्थामहिला कार्यकर्त्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी शिवाजी मंदिर येथील शाहू हॉलमध्ये राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. महिला समन्वय कक्षाच्या बालुषा माने यांनी सांगितले, "महिलांना सुरक्षित आणि सोयीस्कर वातावरण मिळावे, यासाठी आम्ही विशेष काळजी घेत आहोत." यामुळे महिला कार्यकर्त्यांनाही आंदोलनात सहभागी होणे सोपे झाले आहे..कायदेशीर पाठबळ आणि पोलिसांचे सहकार्यमुंबई पोलिसांनी आंदोलनासाठी एका दिवसाची परवानगी दिली आहे, परंतु काही अटी लागू केल्या आहेत. यासंदर्भात कायदेशीर मदत कक्षाचे ॲड. आशीष गायकवाड म्हणाले, "आम्ही अटी शिथिल करण्यासाठी अर्ज केला आहे. आमरण उपोषणाला या अटी लागू होत नाहीत." कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी हा कक्ष सतत कार्यरत आहे. पोलिसही आंदोलकांशी समन्वय साधत असून, परिस्थिती नियंत्रणात आहे..मराठ्यांचे नियोजन, सरकारचे प्रयत्न फिकेमराठा कार्यकर्त्यांनी केलेल्या नियोजनाने प्रशासनालाही आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. जिथे सरकारच्या नियोजनात नेहमीच उणिवा दिसतात, तिथे मराठा समुदायाने सामाजिक माध्यमे, समित्या आणि स्थानिक पाठिंब्याच्या जोरावर वाहतूक कोंडी टाळली. यामुळे मुंबईकरांचाही आंदोलनाला पाठिंबा वाढला आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांनी आझाद मैदानावर उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले असून, मराठा समाजाचा उत्साह आणि एकजूट यामुळे हा लढा आणखी बळकट होत आहे.मराठा आरक्षण आंदोलनाने मुंबईत एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. सुसंगत नियोजन, सामाजिक माध्यमांचा प्रभावी वापर आणि मुंबईकरांचा पाठिंबा यामुळे हे आंदोलन यशस्वी होत आहे. वाहतूक कोंडी टाळण्यापासून ते आंदोलकांच्या मूलभूत गरजांपर्यंत सर्व काही सुनियोजित आहे..Maratha Reservation: 'भरपावसात मनोज जरांगेंवर पुष्पवृष्टी'; शेंडी, नेप्ती चौफुला येथे समर्थकांकडून उत्स्फूर्तपणे स्वागत.