मनसुख प्रकरण: बीकेसीच्या मिठी नदीत NIAची शोधमोहिम; पाहा काय-काय सापडलं...

मुंबई: उद्योगपती अंबानी यांच्या घराबाहेर कारमध्ये स्फोटके सापडली होती. त्या प्रकारानंतर कारचा मालक मनसुख हिरेन याचा संशयास्पद मृत्यू झाला. स्फोटकांच्या प्रकरणात वादग्रस्त पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला NIAने ताब्यात घेत चौकशी केली आणि नंतर अटकही केली. मनसुख मृत्यूप्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र ATS करत होते. पण दोन दिवसांपूर्वी त्याचाही तपास NIAकडे सुपूर्द करण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास NIAकडे आल्यानंतर त्यांनी रविवारी बीकेसी परिसरातील मिठी नदीत शोधकार्य सुरू केलं. स्फोटकांच्या प्रकरणात मुख्य आरोपी असलेल्या सचिन वाझेने गुन्ह्यातील महत्वाचे पुरावे मिठी नदीत फेकल्याचे समजले. त्यानंतर NIA ने रविवारी दुपारी मिठी नदीत शोधमोहिम राबवली. NIAच्या टीमबरोबरच सचिन वाझेलाही या ठिकाणी नेण्यात आलं होते.

मनसुख हिरेन याच्या हत्येच्या तपासासाठी NIAने डायव्हर्ससह स्थानिक मच्छिमारांचीही मदत घेतली. या खाडीत वाझेने पुरावा म्हणून वापरता येऊ शकेल असे काही सीसीटिव्हींचे डिव्हीआर टाकल्याची माहिती NIAला मिळाली होती. त्या आधारावर डायव्हर्सनी मिठी नदीत बराच वेळ शोधमोहिम राबवली. सुमारे दीड तासांच्या शोझकार्यानंतर मिठीनदीच्या खाडीतून कॉम्प्युटरचे दोन सीपीयु, एकसारखेच रजिस्ट्रेशन नंबर असलेल्या दोन नंबर प्लेट, एक हार्ड डिस्क ड्राइव्ह आणि इतरही काही महत्त्वाच्या गोष्टी सापडल्या. याशिवाय, डायव्हर्सना खाडीतून दोन डीव्हीआर, एक लॅपटॉप, एक प्रिंटरही सापडला असल्याची चर्चा आहे.

#WATCH | Maharashtra: Divers of NIA recover computer CPUs, two number plates carrying the same registration number, and other items from Mithi river in Mumbai's Bandra Kurla Complex as the agency probes the death of Mansukh Hiren.

Accused Sachin Waze is also present at the spot pic.twitter.com/RXq2d4cCMP

— ANI (@ANI) March 28, 2021