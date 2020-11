"एक मराठा, लाख मराठा" म्हणत आज मातोश्रीवर धडकणार मशाल मोर्चा

मुंबई : मराठा आरक्षणावरील स्थगिती हटवण्यासाठी मराठा समाज चांगलाच आक्रमक झालेला पाहायला मिळतोय. आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी राज्यसरकार काहीच प्रयत्न करीत नाही असे देखील आरोप मराठा समाजाकडून केले जात आहेत. अशात राज्यातील सरकारला जागे करण्यासाठी मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री निवास्थानी मशाल मोर्चा धडकणार आहे. आज संध्याकाळी पाच वाजता वांद्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून मशाल मोर्चाला सुरवात होणार आहे. एकीकडे मुंबईत मशाल मोर्चा काढला जाणार आहे तर पंढरपूरातून देखील मंत्रालयाच्या दिशेने मोर्चेकरी पायी निघणार आहेत. दरम्यान या मोर्चाला पंढरपूरातून परवानगी मिळालेली नाही. पंढरपुरात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. मशाल मोर्चाबाबत बोलताना मुख्य समन्वयक रमेश केरे पाटील म्हणालेत की, मराठा आरक्षण आणि मराठा समाजाच्या इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी ७ नोव्हेंबरला सायंकाळी ५ वाजता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटण्यासाठी मशाल मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोर्चात मराठा क्रांती मोर्चा, मराठा क्रांती ठोक मोर्चा, सकल मराठा समाज, राज्यभरातील मराठा समन्वयक, मराठा संघटना प्रमुख, मराठा सेवक सहभागी होणार आहेत. महत्त्वाची बातमी : प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेता, मध्य रेल्वे विशेष फेऱ्या चालवणार मराठा समाजातील तरूणांचे शैक्षणिक आणि नोकरभरती यासंदर्भात राज्य सरकार जोपर्यंत भुमिका स्पष्ट करत नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती उठवण्यासाठी हालचाल करत नाही तोपर्यंत राज्यात प्रवेश प्रक्रिया आणी नोकरभरती राबवू दिली जाणार नाही. राज्याच्या गृहमत्र्यांनी पोलिसभरती करू आशी घोषणा केली असली तरी मराठा समाजाला बाजूला ठेऊन पोलिसभरती केल्यास मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने पोलिसभरतीला राज्यभर विरोध केला जाईल. पुढील होणाऱ्या परिणामास महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार असेल, असेही मुख्य समन्वयक रमेश केरे पाटील म्हणाले. maratha kranti morcha to conduct mashal morcha at matoshri for lifting stay of maratha reservation

