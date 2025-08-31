मुंबई

Manoj Jarange: मनोज जरांगेंची प्रकृती खालावली, फडणवीसांच्या वर्षा बंगल्यावर महत्त्वाच्या हालचाली, आज उपसमितीची महत्त्वाची बैठक

Maratha Reservation Protest Intensifies: Manoj Jarange Health Crisis and Government Urgent Moves | मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानात मनोज जरांगेंचे उपोषण; प्रकृती ढासळली, फडणवीसांसोबत बैठकीचे सत्र, आज सकाळी पुन्हा चर्चा.
manoj jarange
manoj jarangeesakal
Sandip Kapde
Updated on

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आणि सगेसोयऱ्यांचा निकष लावून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानात सुरू केलेले उपोषण आता तिसऱ्या दिवशीही तीव्र स्वरूप धारण करत आहे. आंदोलकांची आझाद मैदानात मोठी गर्दी जमण्याची शक्यता आहे. या आंदोलनाला राज्यभरातील मराठा बांधवांचा पाठिंबा मिळत असून, आंदोलकांसाठी खाण्यापिण्याची व्यवस्था समाजबांधवांकडून केली जात आहे. मात्र, उपोषणामुळे जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावत असल्याने चिंता वाढली आहे.

Maratha Reservation
Maratha
Maratha reservation case
OBC and Maratha reservation
Manoj Jarange Patil

