Manoj Jarange: मनोज जरांगेंची प्रकृती खालावली, फडणवीसांच्या वर्षा बंगल्यावर महत्त्वाच्या हालचाली, आज उपसमितीची महत्त्वाची बैठक

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आणि सगेसोयऱ्यांचा निकष लावून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानात सुरू केलेले उपोषण आता तिसऱ्या दिवशीही तीव्र स्वरूप धारण करत आहे. आंदोलकांची आझाद मैदानात मोठी गर्दी जमण्याची शक्यता आहे. या आंदोलनाला राज्यभरातील मराठा बांधवांचा पाठिंबा मिळत असून, आंदोलकांसाठी खाण्यापिण्याची व्यवस्था समाजबांधवांकडून केली जात आहे. मात्र, उपोषणामुळे जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावत असल्याने चिंता वाढली आहे..जरांगेंच्या प्रकृतीबाबत चिंताशनिवारी मध्यरात्री मनोज जरांगे पाटील यांना अचानक अस्वस्थ वाटू लागले. गेल्या दोन दिवसांपासून त्यांनी अन्न आणि पाण्याचा थेंबही घेतलेला नाही. यामुळे त्यांची प्रकृती ढासळण्यास सुरुवात झाली आहे. आझाद मैदानात तातडीने डॉक्टरांना पाचारण करण्यात आले. डॉक्टरांनी त्यांची तपासणी केली असता, उपोषण पुढे सुरू राहिल्यास त्यांची प्रकृती आणखी बिघडण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले. जरांगे सध्या झोपलेले असले तरी त्यांच्या प्रकृतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आंदोलक आणि समर्थकांमध्येही याबाबत चिंतेचे वातावरण आहे..मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी रात्रीच्या हालचालीशनिवारी रात्री मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'वर्षा' या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. या बैठकीत सुमारे अर्धा तास चर्चा झाली. मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. यापूर्वी, न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेतली होती. मात्र, जरांगे यांनी आपल्या मागण्यांवर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे चर्चेला बळ मिळाले नाही..आज सकाळी उपसमितीची महत्त्वाची बैठकमराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सखोल चर्चा करण्यासाठी आज सकाळी 10 वाजता मराठा उपसमितीची पुन्हा एकदा बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत जरांगे यांच्या मागण्यांवर आणि आंदोलनाच्या पुढील दिशेवर विचारमंथन होण्याची शक्यता आहे. सरकार आणि आंदोलकांमधील तिढा सोडवण्यासाठी ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे. जरांगे यांच्या बिघडत्या प्रकृतीमुळे सरकारवर दबाव वाढला असून, लवकरच ठोस निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..मराठा समाजाचा पाठिंबामराठा समाजाने या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दर्शवला आहे. आझाद मैदान आणि परिसरात जमलेल्या आंदोलकांसाठी राज्यभरातून खाद्यपदार्थ आणि पाण्याची व्यवस्था केली जात आहे. समाजातील एकजुटीमुळे आंदोलनाला बळ मिळत आहे. मात्र, जरांगे यांच्या प्रकृतीमुळे आंदोलकांमध्ये चिंता आहे..मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सरकार आणि आंदोलकांमधील चर्चेतून काही ठोस तोडगा निघेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जरांगे यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता वाढत असताना, आजच्या बैठकीतून काय निर्णय होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांना न्याय मिळावा, यासाठी सरकार काय पावले उचलणार, यावर आंदोलनाची पुढील दिशा अवलंबून आहे..