Manoj Jarange : दोन दिवसांत निर्णय घ्या, नाहीतर पाणीत्याग... जरांगेंचा निर्धार! मुसळधार पावसामुळे मुंबईत मराठा आंदोलकांचे हाल

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईच्या आझाद मैदानात सुरू असलेल्या उपोषणाला आज दुसरा दिवस आहे. कालपासून मुसळधार पावसाने मुंबईला झोडपले असतानाही मराठा आंदोलकांचा उत्साह आणि निश्चय अजिबात ढळलेला नाही. "दोन दिवसांत निर्णय घ्या, नाहीतर पाणीत्याग करू," असा इशारा जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला आहे. दरम्यान, आंदोलकांनी रात्री छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) स्टेशनवर मुक्काम ठोकला, जिथे त्यांनी "एक मराठा, लाख मराठा"च्या घोषणांनी वातावरण दणाणून सोडले..मराठा आंदोलकांचा निर्धार: आरक्षण मिळेपर्यंत माघार नाहीमुंबईत काल रात्रीपासून पावसाची रिपरिप सुरू आहे. तरीही आझाद मैदानात हजारो मराठा आंदोलकांनी जमाव केला आहे. आझाद मैदानाजवळ राहण्याची सोय नसल्याने अनेक आंदोलकांनी सीएसएमटी स्टेशनवर रात्री विश्रांती घेतली. स्टेशनच्या फलाटांपासून ते तिकीट घरापर्यंत शेकडो आंदोलकांनी आसरा घेतला. सकाळी झोपेतून उठून हे आंदोलक पुन्हा आझाद मैदानात दाखल झाले आणि उपोषणात सहभागी झाले. "जोपर्यंत आरक्षणाची मागणी मान्य होत नाही, तोपर्यंत आमचा मुक्काम सीएसएमटीवरच असेल," असे आंदोलकांनी ठणकावून सांगितले..Manoj Jarange: मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार? सरकारकडे देखील एक दिवसाचा वेळ, शिष्टमंडळ घेणार जरांगेंची भेट.पोलिसांचा कडक बंदोबस्त, वाहतुकीवर परिणाममराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आझाद मैदान परिसरात 200 ते 250 अधिकाऱ्यांसह 1500 हून अधिक पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. सीएसएमटी स्टेशनजवळील जेजे ब्रिज आणि टाइम्स ऑफ इंडिया इमारतीच्या बाहेर आंदोलकांनी टेम्पो, ट्रक आणि बस पार्क केल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी केवळ एकच लेन वाहतुकीसाठी खुली आहे, त्यामुळे प्रवाशांना गैरसोय होत आहे. तरीही, पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रभावी नियोजन केले आहे..केंद्रीय गृहमंत्र्यांचा दौरा आणि चर्चामुंबई दौऱ्यावर आलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजप नेते विनोद तावडे यांच्याशी चर्चा केली. मराठा आंदोलनासह बिहार निवडणूक आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीबाबतही त्यांनी माहिती घेतली. या चर्चेतून मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..ओबीसी समाजही आक्रमकमराठा आंदोलनाला प्रत्युत्तर म्हणून ओबीसी समाजही आता आक्रमक झाला आहे. नागपूरच्या संविधान चौकात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आजपासून साखळी उपोषण सुरू केले आहे. सकाळी 9:30 वाजता सुरू होणाऱ्या या आंदोलनात ओबीसी समाजाने दोन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत: मराठा समाजाला ओबीसी अंतर्गत आरक्षण देऊ नये आणि ओबीसी समाजाला दिलेल्या शब्दाचे लेखी आश्वासन द्यावे. या दोन्ही आंदोलनांमुळे राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण तापले आहे..मागणी पूर्ण होईपर्यंत लढामनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. पावसाळी वातावरण आणि गैरसोयींना न जुमानता आंदोलकांचा उत्साह आणि एकजूट पाहण्यासारखी आहे. "आम्ही अन्याय सहन करणार नाही. सरकारने आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात, नाहीतर आम्ही पाणीत्याग करू," असा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे..Manoj Jarange: ''टॉयलेट्सला कुलूपं, पाणी नाही, खाऊ गल्ल्या बंद.. फडणवीस साहेब त्रास देऊ नका'', जरांगेंचा मुख्यमंत्र्यांना इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.