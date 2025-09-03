Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाचे संपूर्ण श्रेय देवेंद्र फडणवीस यांचे... चक्क ठाकरे गटाने केले कौतुक! संयमाला केला सलाम

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीचा लढा यशस्वी ठरला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाने सरकारला मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडले. ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संयमपूर्ण नेतृत्वाचे कौतुक केले आहे. मात्र, त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अनुपस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. .जरांगे यांच्या आंदोलनाने सरकारला झुकवलेसंजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, “मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात मराठा बांधवांनी मुंबईत मोठे आंदोलन केले. सरकारने मागण्या मान्य केल्या, जर जरांगे आणि आंदोलक समाधानी असतील, तर आम्हीही समाधानी आहोत.” राऊत यांनी नमूद केले की, जरांगे यांनी नवी मुंबईत गुलाल उधळला, आणि आता “मुंबईच्या गुलालात आणि नवी मुंबईच्या गुलालात काय फरक आहे, हे पाहावे लागेल.” त्यांनी फडणवीस यांच्या संयमाचे कौतुक करताना म्हटले, “जरांगे यांनी फडणवीस यांचे आभार मानले, ही चांगली गोष्ट आहे. आम्हीही सरकारचे अभिनंदन करतो.”.भाजपच्या दुटप्पीपणावर राऊत यांची टीकासंजय राऊत यांनी भाजपच्या काही नेत्यांच्या दुटप्पी वक्तव्यांवर जोरदार टीका केली. त्यांनी म्हटले, “भाजप नेते दुतोंडी गांडुळासारखे वागतात. जरांगे पाटील यांच्याविरोधात काही नेत्यांनी घाणेरडी आणि हीन दर्जाची भाषा वापरली. ही भाषा पंतप्रधान मोदींनी ऐकावी.” राऊत यांनी पुढे सांगितले, “जरांगे मुंबईत आल्यावर त्यांच्याविरोधात द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न झाला, पण फडणवीस यांनी ही भाषा वापरली नाही. त्यांच्या संयमाचे कौतुक आहे. मात्र, यशाचे श्रेय घेण्यासाठी पुढे येणाऱ्या भाजप नेत्यांची भूमिका काय?”.यापूर्वी एकनाथ शिंदेंनी देखील GR दिला होता मग आता नवीन काय? मराठ्यांच्या मनातील प्रश्नाचं उत्तर! सगेसोयरे पण मार्ग दुसरा.शिंदे आणि पवार कुठे होते?कालच्या ऐतिहासिक प्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित नव्हते, यावर संजय राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केला. राऊत म्हणाले, “मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री कुठे होते? फडणवीस यांनी चर्चेत सक्रिय सहभाग घेतला, सूचना दिल्या. पण शिंदे आणि पवार यांनी का पाठ फिरवली? हे प्रकरण चिघळावे आणि मुख्यमंत्री अडचणीत यावेत, यासाठी काही केले का?” राऊत यांनी नमूद केले की, कालचे संपूर्ण श्रेय फडणवीस यांचे आहे, कारण ते या प्रक्रियेत सक्रिय होते..मराठा समाजाची एकजूट आणि भुजबळ यांचे मतसंजय राऊत यांनी मराठा समाजाच्या एकजुटीचे कौतुक केले आणि शिवसैनिक तसेच मनसैनिकांनी आंदोलकांना दिलेल्या पाठिंब्याचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, “मुंबई तुमचीच आहे, हे आम्ही मराठा बांधवांना सांगितले.” दरम्यान, छगन भुजबळ यांनीही मराठा समाजाच्या एकजुटीचे समर्थन केले आणि म्हणाले, “बाळासाहेबांनी सांगितल्यानुसार मराठी माणसाची एकजूट कायम राहिली पाहिजे. आकांडतांडव टाळावे.”.आंदोलन संपले, लढा कायमराऊत यांनी स्पष्ट केले की, जरांगे यांचे उपोषण संपले असले, तरी मराठा समाजाचे आंदोलन पूर्णपणे संपलेले नाही. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर सरकारला निर्णय घ्यावा लागला, आणि यामागे फडणवीस यांचा संयम महत्त्वाचा ठरला. राऊत यांनी राहुल गांधी यांच्या विधानाचाही उल्लेख केला, “राहुल गांधी यांनी राजकीय परिवर्तनाचे संकेत दिले आहेत. पुढील काही महिन्यांत देशात मोठे बदल होतील.”मराठा आरक्षणाचा मुद्दा यशस्वी ठरला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी आणि सरकारमधील अंतर्गत राजकारण यावर सर्वांचे लक्ष आहे. संजय राऊत यांनी फडणवीस यांच्या संयमाचे कौतुक केले, पण शिंदे आणि पवार यांच्या अनुपस्थितीने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. .Manoj Jarange-Patil: राजेंचा शब्द आमच्यासाठी अंतिम: मनोज जरांगे-पाटील; सातारा गॅझेटियरची जबाबदारी शिवेंद्रसिंहराजेंकडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.