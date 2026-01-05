मुंबई

Sahitya Sammelan : ग्रामीण जीवन हाच साहित्याचा आत्मा’ – ९९ व्या मराठी साहित्य संमेलनात परिसंवाद

Marathi literature : ग्रामीण जीवन हाच साहित्याचा आत्मा – बदलत्या ग्रामीण वास्तवाचा अनुभव, भाषा आणि संस्कृती यांचा संमेलनात सखोल अभ्यास
Experts and literary figures discuss rural life, experiences, and changing realities at the 99th Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan.

99th Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan

सकाळ डिजिटल टीम
छत्रपती शाहू महाराज साहित्यनगरी सातारा - ग्रामीण भागाचे भौतिक स्वरूप बदलले असले, तरी त्या बदलांच्या अंतरंगात उतरून भाषा, तर्क आणि अनुभव यांचा योग्य मेळ साधत साहित्यनिर्मिती होणे आवश्यक आहे, असा सूर ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातील परिसंवादात उमटला.

