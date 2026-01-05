Sahitya Sammelan : ग्रामीण जीवन हाच साहित्याचा आत्मा’ – ९९ व्या मराठी साहित्य संमेलनात परिसंवाद

छत्रपती शाहू महाराज साहित्यनगरी सातारा - ग्रामीण भागाचे भौतिक स्वरूप बदलले असले, तरी त्या बदलांच्या अंतरंगात उतरून भाषा, तर्क आणि अनुभव यांचा योग्य मेळ साधत साहित्यनिर्मिती होणे आवश्यक आहे, असा सूर ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातील परिसंवादात उमटला..‘बदलत्या ग्रामीण वास्तवाचे चित्रण आजच्या मराठी साहित्यात दिसत का नाही?’ या विषयावर आज सकाळच्या सत्रात झालेल्या परिसंवादात मान्यवरांनी मते मांडली. निवृत्त पोलिस अधिकारी व साहित्य अभ्यासक भूषणकुमार उपाध्याय अध्यक्षस्थानी होते. ‘रयत’चे कार्याध्यक्ष चंद्रकांत दळवी, ग्रामीण साहित्यिक श्रीकांत पाटील, ग्रामीण साहित्य अभ्यासक भगवान काळे, चांगदेव काळे आणि नागपूरचे पत्रकार राजेश शेगोकार यांचा सहभाग होता. हरीश पाटणे यांनी संवाद साधला..श्री. उपाध्याय म्हणाले, ‘‘ग्रामीण साहित्य हे केवळ भौतिक बदलांचे वर्णन नसून अनुभवातून साकारलेले असावे. शेतकऱ्यांची मानसिक व्यथा, ताणतणाव यांचे अंतरंग जाणून त्याचे चित्रण झाले पाहिजे.’’ चंद्रकांत दळवी म्हणाले, ‘‘संत गाडगेबाबा अभियान, हागणदारीमुक्ती व तंटामुक्ती योजनांमुळे ग्रामीण जीवनात मोठे बदल झाले..मात्र, त्याचे प्रतिबिंब साहित्यात पुरेसे उमटलेले दिसत नाही. नकारात्मकतेसोबत सकारात्मक बदलांचीही नोंद आवश्यक आहे.’’ ग्रामीण साहित्यात वास्तव मांडले जात असल्याचे मत श्रीकांत पाटील यांनी व्यक्त केले. चांगदेव काळे यांनी साहित्य वाचकांपर्यंत पोहोचत नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. भगवान काळे यांनी अंतर्गत अस्वस्थतेचे चित्रण कमी होत असल्याचे नमूद केले..चौफेर अभ्यासग्रामीण भागातील वास्तवता अचूकपणे टिपण्यामध्ये अलीकडच्या दोन दशकांतील साहित्यिक दृष्टिकोन कमी पडला आहे. गाववाड्याचे राजकारण इथल्या मातीचे संस्कार, बदलती परिस्थिती आणि जागतिकीकरणानंतरची बदलती ग्रामव्यवस्था याचा चौफेर अभ्यास करून ती स्पर्धेने अचूक रूपाने मांडली जाणे गरजेचे आहे. त्याकरिता साहित्यिकांनी ग्रामीण भागात दौरे करून ही बदलती स्पंदने अचूकपणे टिपणे गरजेचे आहे, असे मत संमेलनाध्यक्ष विश्वास पाटीलयांनी मांडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.