BMC Election: मुंबईचं राजकारण हादरलं! उद्धव–राज ठाकरे युतीचा गुप्त फॉर्म्युला समोर, थेट संघर्ष होणार... महायुतीची तातडीची बैठक!

मुंबईसह राज्यातील सात नगरपालिकांमध्ये राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष एकत्रितपणे निवडणूक लढवणार आहे. दोन्ही भावांसाठी मुंबईची महानगरपालिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. मुंबई आपल्या हातातून जाऊ नये यासाठी दोन्ही पक्ष एकत्र येत आहेत. मात्र युतीनंतर जागावाटपाचा फॉर्म्युला कसा राहील आणि शरद पवार यांचा पक्ष जर युतीत सामील झाला तर जागावाटपाचा पेच कसा सुटेल, याबाबत सूत्रांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. विशेषतः मुंबई महानगरपालिकेच्या नियोजनाबाबत महत्त्वाचे तपशील समोर आले आहेत..मुंबईत राजकीय हालचाली तीव्रमुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी जागावाटपाच्या व्यवस्थेबाबत मुंबईत राजकीय हालचाली तीव्र झाल्या आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यातील प्रस्तावित युतीची औपचारिक घोषणा आज (२४ डिसेंबर) रोजी होणार आहे. दोन्ही नेते संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन बीएमसी निवडणुकीसाठी आपली सामायिक रणनीती जाहीर करतील.या घोषणेनंतर मुंबईतील मराठीबहुल आणि बिगर मराठी भागातील जागावाटपाबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा जोर धरू लागली आहे. २४ डिसेंबरची घोषणा बीएमसी निवडणुकीची दिशा आणि भवितव्य ठरवणारे निर्णायक पाऊल मानले जात आहे..BMC Election: नवी मुंबईत महापौरपदासाठी सत्तासंघर्ष तीव्र होणार! शिंदेसेना–भाजप आमनेसामने, महायुती की थेट लढत याकडे लक्ष.जागावाटपावर जवळजवळ एकमतजागावाटपाबाबत सूत्रांची माहिती अशी आहे की, शिवसेना (उद्धव गट) आणि मनसे यांच्यात बीएमसीच्या जागावाटपावर जवळजवळ एकमत झाले आहे. मात्र घाटकोपर, कांदिवली, बोरिवली आणि मुलुंडसारख्या मराठीबहुल भागात कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळतील याबाबत अद्याप चर्चा सुरू आहे. प्रस्तावित सूत्रानुसार उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला १४५ ते १५० जागा, मनसेला ६५ ते ७० जागा आणि जर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) सोबत आली तर १० ते १२ जागा देण्यात येणार आहेत. उद्धव ठाकरे गटाने मनसेसाठी १२ ते १५ विद्यमान जागा सोडल्या आहेत. या जागांवरील बहुतेक माजी नगरसेवक सध्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत सामील झाले आहेत..वर्षा बंगल्यावर महायुतीची महत्त्वाची बैठक दुसरीकडे महायुतीतही हालचाली सुरू आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा बंगल्यावर महायुतीची महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, आशिष शेलार आणि उदय सामंत यांसारखे वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. .मातोश्रीवर चर्चाउद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यातील युतीबाबत मात्र मातोश्रीवर चर्चा सुरू आहे. २३ डिसेंबरला संयुक्त पत्रकार परिषद होईल अशी अपेक्षा होती, मात्र सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सर्व जागांवर पूर्ण एकमत होईपर्यंत घोषणा घाईने करू नये असे राज ठाकरे यांचे मत होते. आत आज पत्रकार परिषद होत आहे. त्यामुळे जागावाटप पूर्ण झाल्याची शक्यता आहे. उद्यापासून (गुरुवार) नामांकन प्रक्रिया सुरू होत असल्याने मनसे आणि उद्धव गटाच्या युतीबाबत सस्पेन्स कायम आहे..निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीरमहाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. १५ जानेवारी २०२६ रोजी एकाच टप्प्यात मतदान होईल तर १६ जानेवारीला मतमोजणी होईल..BMC Election : देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिकेवर 'वंचित'ची नजर; '200 उमेदवार उतरवणार रिंगणात'; प्रकाश आंबेडकरांची मोठी घोषणा.