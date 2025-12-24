मुंबई

BMC Election: मुंबईचं राजकारण हादरलं! उद्धव–राज ठाकरे युतीचा गुप्त फॉर्म्युला समोर, थेट संघर्ष होणार... महायुतीची तातडीची बैठक!

BMC Election Seat-Sharing Formula: Uddhav Thackeray–Raj Thackeray Alliance Explained : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या युतीचा जागावाटप फॉर्म्युला जवळपास अंतिम; मराठीबहुल वॉर्डांमध्ये अजूनही चर्चेचा पेच
Uddhav Thackeray Raj Thackeray alliance

Uddhav Thackeray Raj Thackeray alliance

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मुंबईसह राज्यातील सात नगरपालिकांमध्ये राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष एकत्रितपणे निवडणूक लढवणार आहे. दोन्ही भावांसाठी मुंबईची महानगरपालिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. मुंबई आपल्या हातातून जाऊ नये यासाठी दोन्ही पक्ष एकत्र येत आहेत. मात्र युतीनंतर जागावाटपाचा फॉर्म्युला कसा राहील आणि शरद पवार यांचा पक्ष जर युतीत सामील झाला तर जागावाटपाचा पेच कसा सुटेल, याबाबत सूत्रांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. विशेषतः मुंबई महानगरपालिकेच्या नियोजनाबाबत महत्त्वाचे तपशील समोर आले आहेत.

