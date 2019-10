सणावारात 'पेढे' खाण्यासाठी आतुर असाल तर जरा सावधान..

मुंबई : मिठाई म्हंटली की आपल्या तोंडाला पाणी सुटतं. काहींना तर मिठाई खाण्यासाठी निमित्तच हवं असतं. सध्या विधानसभा निवडणूकीची धामधम सुरूंय. शिवाय दिवाळी सणही तोंडावर आलाय. त्यामुळे खव्याला मागणी वाढलीय. पण जरा थांबा, तुम्ही घेत असलेली मिठाई ही शुद्ध खव्यापासून बनवलेली असेलच असं नाही. कारण सध्या FDA नं जोरदार धाडसत्र सुरू केलंय. नुकत्याच टाकलेल्या एका धाडीत FDA नं इंदापूरजवळ निमगाव केतकीत छापे टाकून साडेपाचशे किलो भेसळयुक्त बर्फी जप्त केलीय. शुभम मिल्क प्रॉडक्‍ट्समध्ये भेसळयुक्त बर्फीचे उत्पादन करण्यात येत होते. या कंपनीत दूध किंवा खव्यापासून बर्फी तयार न करता रिफाइंड सूर्यफूल, वनस्पती तेल आणि स्कीम्ड मिल्क पावडरमध्ये साखर टाकून भेसळयुक्त बर्फी तयार केल्याचे आढळलंय. निवडणूक आणि दिवाळीमुळे मिठाईला मागणी वाढलीय. त्याचाच फायदा भेसळखोर घेऊ लागलेत. त्यामुळे तुम्ही आता पेढे खाण्यासाठी आतुर असाल तर सावधगिरी बाळगा. कारण तुम्ही खात असेलला पेढा भेसळयुक्त असू शकतो . Webtitle : beware before eating pedha adulterated mawa being sold over the counter

