"..पण 'निकम्मा' कुठंय ?"  संजय निरुपम यांचा मिलिंद देवरांवर निशाणा ?

मुंबई : कॉंग्रेसचे नाराज नेते संजय निरुपम सध्या कॉंग्रेसवर निशाणा साधण्याचा एकही मुद्दा सोडत नाहीयेत. राहुल गांधी यांची मुंबईत सभा पार पडली. यात संजय निरुपम अनुपस्थित होते. दरम्यान राहुल गांधीच्या सभेदरम्यान निरुपम कुठे होते? असे वारंवार प्रश्न विचारले जात होते. यावर संजय निरुपम यांनी मौन सोडलंय. "मी माझ्या पारिवारिक कामानिमित्ताने रात्रीपर्यंत बिझी असल्याचं निरुपम यांनी म्हटलंय.

"मुंबईत माझ्याविरोधात अनेक अफवा उठवल्या जातायत. माझ्यावरील आरोप हे बिनबुडाचे आहेत. मी माझ्या पारिवारिक कामानिमित्ताने पूर्ण दिवसभर व्यस्त होतो, याबद्दल मी त्यांना ( राहुल गांधी ) आधीच कळवलं होतं. ते (राहुल गांधी ) माझे नेते आहेत आणि कायम राहतील. असं संजय निरुपम यांनी ट्विटच्या माध्यमातून म्हटलंय.

दरम्यान पुढे त्यांनी तो 'निकम्मा' का गैरहजर होता? असाही सवाल उपस्थित केलाय.

Speculations & suspicions about my absence in RG’s Mumbai rallies are meaningless.

Due to an important family function I was very busy whole day,rather till late night.

Had informed him in advance.

He is my leader & he will be always the same for me.

But why was Nikamma absent ?

— Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) October 14, 2019