Fake TRP | रिपब्लिक टीव्हीच्या कर्मचाऱ्यांवर 19 फेब्रुवारीपर्यंत कठोर कारवाई नाही

मुंबई - बनावट टीआरपी प्रकरणात आरोपी असलेल्या रिपब्लिक टीव्हीच्या कर्मचाऱ्यांवर येत्या 19 फेब्रुवारीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही, अशी हमी मुंबई पोलिसांनी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा दिली. हंसा रिसर्च ग्रुपच्या वतीने बनावट टीआरपीबाबत पोलिसांकडे फौजदारी फिर्याद दाखल झाली आहे. या प्रकरणी रिपब्लिकच्या एआरजी आऊटलिअर मीडियाच्या काही पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात आरोप करण्यात आले आहेत. याविरोधात एआरजीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात फिर्याद रद्द करण्याची मागणी केली आहे. न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सर्व पक्षकारांना लेखी युक्तिवाद दाखल करण्याचे निर्देश दिले. सतत लेखी युक्तिवाद दाखल करण्यामुळे अवधी जात आहे. त्यामुळे 9 फेब्रुवारीपर्यंत लेखी युक्तिवाद दाखल करावेत, असे निर्देश दिले आहेत.

याचिकेवर पुढील सुनावणी 12 फेब्रुवारीला होणार आहे. तोपर्यंत पोलिस रिपब्लिकविरोधात कठोर कारवाई करणार नाही, अशी हमी पोलिसांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठाला दिली. यापूर्वीदेखील हा दिलासा पोलिसांनी दिला होता. मुंबई. ठाणे, पालघर, रायगड परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा बनावट टीआरपी प्रकरणात पोलिसांनी तपास सुरू केल्यानंतर काही वाहिन्यांची नावे उघड झाली, तेव्हा हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी हंसा रिसर्चने केली, असा आरोप पोलिसांकडून करण्यात आला आहे. एआरजी आणि हंसामधील काही कथित व्यवहारांच्या चौकशीसाठी हंसाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावले होते; मात्र त्यांनी काही वाहिन्यांना वाचविण्यासाठी सीबीआय तपास आणि पोलिस छळाचा आरोप केला, असा दावा पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.

