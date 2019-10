मुंबईतील पेनिन्सुला बिझनेस पार्कमध्ये आग 

मुंबई : मुंबईतील व्यावसायिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या श्या मानल्या जाणार्या अंधेरी भागातील पेनिन्सुला बिझनेस पार्कमध्ये दुपारी दुपारी एक वाजताच्या सुमारास मोठी आग लागली. इमारतीच्या सहाव्या मजल्यावर ही आग लागली होती. सदर इमारत 22 मजल्यांची संपूर्ण व्यावसायिक अशी इमारत आहे.

इमारतीत अडकलेल्यांना सर्वांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आलंय. दरम्यान घटनास्थळी अग्निशमनदलाच्या गाड्या आणि रुग्णवाहिका तात्काळ दाखल झाल्यात. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणा व्यवस्थित कार्यरत असल्याने तत्काळ आग विझवण्यात आली.

Maharashtra: Fire breaks out at a commercial building in Andheri, Mumbai. 4 fire tenders at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/fRvm3r3CMS — ANI (@ANI) October 14, 2019

घडलेल्या घटनेत कुठलीही जीवित हानी झालेली नाही. या इमारतीत आग का लागली याचा तपास सध्या सुरु आहे आणि आगीचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे.

Web Title : marathi news fire breaks out at a building in Andheri three rescued