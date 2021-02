मोठे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी MMRDA ला हवीये BMC ची मदत; केंद्र सरकारलाही मदतीसाठी साकडे

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशात मेट्रो, उड्डाणपूल असे विविध पायाभूत सोयी सुविधांचे प्रकल्प हाती घेतलेल्या एमएमआरडीएला निधीची चणचण भासू लागली आहे. निधी पूर्णत्वास नेण्यासाठी एमएमआरडीएने मुंबई महानगर पालिका आणि केंद्र सरकारकडे निधीची मागणी केली आहे. याबाबतचे पत्र एमएमआरडीए प्रशासनाने महापालिका आणि केंद्र सरकारला पाठवले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने नुकत्याच मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पात महानगर क्षेत्रात विविध पायाभूत सेवा-सुविधा प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद केली आहे. सार्वजनिक वाहतूक सेवा मेट्रो प्रकल्प आणि पायाभूत सेवा सुविधांसाठी 12 हजार 969.35 कोटींची तरतूद केली आहे. मुंबई महानगर पालिका क्षेत्रात एमएमआरडीए विविध मेट्रो प्रकल्प राबवत असून शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होणार आहेत. या प्रकल्पांचा लाभ पालिकेलाही होणार आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएने मुंबई महानगर पालिकेकडे प्रकल्पाच्या 25 टक्के रक्कम द्यावी, अशी मागणी एमएमआरडीएने महापालिकेकडे केली असल्याचे एमएमआरडीएतील सूत्रांनी दिली. मुंबई, रायगड, पालघर, ठाणे परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा एमएमआरडीएने वर्ष 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी नुकताच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात 3 हजार 135.60 कोटी रुपयाची तूट दर्शविण्यात आली आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी एमएमआरडीएला आपल्याकडील भूखंड विक्रीतून हा निधी जमा करावा लागणार आहे. मात्र भूखंड विक्री कमी होत असल्याने निधीच्या उपलब्धतेसाठी एमएमआरडीएने केंद्र सरकार आणि पालिकेकडे निधी देण्याची मागणी केली आहे. एमएमआरडीएच्या या पत्रावर महापालिका काय निर्णय घेणार याकडे एमएमआरडीए प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे. --------------------------------------------------- ( Edited by Tushar Sonawane ) marathi news MMRDA complete the project Demand for 25 per cent funding from BMC live updates

Web Title: marathi news MMRDA complete the project Demand for 25 per cent funding from BMC live updates