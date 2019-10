PMC चा आणखी एक बळी; फतोमल पंजाबी यांना हृदयविकाराचा झटका

मुंबई : पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक म्हणजेच PMC बँकेत पैसे अडकल्याचा धसका घेत आता आणखी एकाने आपला जीव गमावलाय. फतोमल पंजाबी अस खातेदाराचं नाव आहे. फतोमल पंजाबी याचं मुंबईतील मुलुंडमधील शाखेत खातं असल्याचं आता समोर येतंय. PMC खातेधाराकाचा चोवीस तासातील हा दुसरा मृत्यू आहे. पंजाबी यांना हृदयविकाराचा झटका येऊन मृत्यू झालाय. पंजाबी, याचं PMC बँकेच्या मुलुंड शाखेत खातं होतं. गेल्या काही दिवसापासून पंजाबी यांनी PMC बंकेविरोधातील अनेक आंदोलनांमध्ये आपला सहभाग नोंदवला होता. आज पंजाबी यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालंय. PMC बँकेतील खातेधाराकांवर पैसे काढण्यासाठी निर्बंध लादण्यात आलेत. याच पार्शभूमीवर आपल्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल पंजाबी यांनी आपल्या मित्रांशी चर्चादेखील केली होती. दरम्यान, या आधी PMC बँक खातेदार संजय गुलाटी यांचा मृत्यू झालाय. सोमवारी मुंबईत किला कोर्टासमोर झालेल्या रॅलीनंतर संजय गुलाटी अंधेरीच्या घरी गेले. जेवल्यानंतर त्यांना अस्वस्थ वाटू लागलं म्हणून त्यांना कोकिलाबेन हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं. मात्र त्यांचा मृत्यू झाला होता. बॅंकेत पैसे अडकल्याने ते देखील त्रस्त होते. WebTitle : marathi news one more PMC account holder died due to heart attack second death in last twenty four hours

Web Title: marathi news one more PMC account holder died due to heart attack second death in last twenty four hours