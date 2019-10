विरारमध्ये इमारतीचा भाग कोसळला; अपघातात 4 वर्षीय मुलीचा मृत्यू

मुंबईत इमारत कोसळण्याचं सत्र थांबता थांबत नाहीये. विरार पूर्वेकडील कोपरी या भागात एका अनधिकृत इमारतीचा काही भाग कोसळल्याची घटना समोर आली आहे. विरार पूर्वेकडील कोपरी भागातील नित्यानंद धाम या अनधिकृत इमारतीचा चौथ्या मजल्यावरील सज्जा आणि टेरेसचा काही भाग रात्री 8.00 वाजताच्या सुमारास कोसळलाय. या इमारत दुर्घटनेत एका चार वर्षाच्या मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय. या अपघातावेळी इमारतीत अडकेल्या 30 ते 40 नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आलंय. अग्निशमनदल आणि स्थानिकांच्या मदतीने या सर्वानीची सुखरूप सुटका करण्यात आलीये. सदर इमारत ही 25 वर्ष जुनी इमारत आहे. या इमारतीमध्ये 25 ते 30 कुटुंब राहत राहतायत. WebTitle : part of building collapsed in mumbai four years child lost life

