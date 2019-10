पीएमसी बँकेत घोटाळा नव्हे लूटच! HDILच्या अधिकाऱ्यांच्या खात्यात 2 हजार कोटी ट्रान्सफर

मुंबई डबघाईला आलेल्या एचडीआयएल या कंपनीच्या उच्चाधिकाऱ्यांच्या खात्यात पीएमसी बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी तब्बल 2 हजार कोटी रुपये ट्रान्सफर केल्याचं समोर आलंय. धक्कादायक म्हणजे ही रक्कम एचडीआयएलसाठी कर्ज म्हणून मंजूर झाली होती. नियमानुसार ही रक्कम बँकेच्या खात्यात जायला हवी होती. मात्र, ती गेली अधिकाऱ्यांच्या खात्यात. पीएमसी गैरव्यवहाराप्रकरणी आणखी काही चुरस आणि चमत्कारिक गोष्टी समोर येतायत. एचडीआयएलच्या मदतीसाठी पीएमसी बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे 44 गुप्त खाती बनवली होती.

ही खाती गौपनीय पद्धतीनं चालवली जात होती.

रिझर्व्ह बँकेच्या ऑडिटमध्ये ही खाती दाखवली गेली नव्हती.

ही खाती ती पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती एचडीआयएलला जी रक्कम कर्जाऊ म्हणून दिली होती ती सर्व एनपीएमध्ये बदलण्यात आली..एचडीआयएलकडे अडकलेल्या कर्जांची माहिती दडवल्याचं बँकेचे निलंबित एमडी जॉय थॉमस यांनी दडवल्याचं कबूल केलंय. इतकंच काय तर एचडीआयएलला दिलेल्या कर्जाची रक्कम 6 हजार 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असू शकते. बँकेच्या एकंदर मालमत्तेच्या 8 हजार 800 कोटी रुपयांच्या 73 टक्के इतकी ही रक्कम आहे. मंजूर केलेल्या मर्यादेच्या हे 4 पट अधिक कर्ज आहे. आतापर्यंत मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं बँकेचे निलंबित व्यवस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस यांना अटक केलीय..त्या आधी कर्जबुडवेगिरी करणाऱ्या एचडीआयएलचे प्रवर्तक सारंग वाधवान आणि राकेश वाधवान यांना अटक केलीय..मात्र, हा सर्व प्रकार एचडीआयएलच्या घशात सामान्य गुंतवणूकदारांची रक्कम ओतण्यासाठी केला असावा, असंच हा प्रकार पाहिल्यानंतर लक्षात येतं. स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा



Web Title: marathi news PMC bank fraud officer of HDIL received transfer of two thousand crore