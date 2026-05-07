Matheran Traffic Issue : माथेरानला जाताय? आता पार्किंगचं टेन्शन मिटलं! दस्तुरी नाक्यावर पर्यटकांसाठी 'ही' खास सोय, पहा काय आहे नवा प्लॅन

कर्जत : सुट्ट्यांच्या हंगामात माथेरानमध्ये निर्माण होणारी वाहन पार्किंग समस्या यंदा मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असल्याचा विश्वास नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी यांनी व्यक्त केला (Karjat tourism) आहे. दस्तुरी नाका परिसरात नव्याने करण्यात आलेल्या पार्किंग व्यवस्थेमुळे पर्यटकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..दरवर्षी सुट्ट्यांच्या काळात दस्तुरी नाका येथे वन खात्याच्या अखत्यारीतील पार्किंग जागा अपुरी पडत होती. परिणामी अनेक पर्यटकांना वाहन पार्किंगची सोय न मिळाल्याने नाइलाजाने माघारी जावे लागत होते. तसेच घाट रस्त्यावर वाहतूक कोंडी निर्माण होऊन पर्यटनावर विपरीत परिणाम होत होता..यंदा ही समस्या लक्षात घेऊन नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी यांनी दस्तुरी येथील बोरीच्या मैदानासमोरील जागा पूर्णपणे साफ केली आहे. या नव्या जागेमुळे दीडशेहून अधिक वाहनांची येथे सोय होणार आहे. त्यामुळे सुट्ट्यांच्या हंगामात पर्यटकांची गैरसोय होणार नसल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. एकूणच नव्या पार्किंग व्यवस्थेमुळे पर्यटकांचा अनुभव अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा असून, याचा सकारात्मक परिणाम माथेरानच्या पर्यटनावर होणार आहे..हस्तांतर नाहीदस्तुरी परिसरातील एमपी प्लॉट क्रमांक ९३ अद्याप नगर परिषदेकडे हस्तांतरित झालेला नसल्याने कायमस्वरूपी पार्किंग प्रकल्पाबाबत अनिश्चितता आहे. तरीही वाढत्या पर्यटकांच्या पार्श्वभूमीवर तात्पुरती पण प्रभावी उपाययोजना म्हणून ही पार्किंग व्यवस्था उभारण्यात आली आहे..माथेरानमधील बहुतांश नागरिकांचे जीवन पर्यटनावर अवलंबून आहे. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विकासात्मक कामांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. भविष्यात दस्तुरी येथे सुसज्ज आणि कायमस्वरूपी वाहनतळ उभारण्यासाठी सर्वस्तरावर प्रयत्न करणार आहे.-चंद्रकांत चौधरी, नगराध्यक्ष, माथेरान नगर परिषद.