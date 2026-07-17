Matheran Mini Train : माथेरानची 'राणी' हायड्रोजन इंजिनवर धावणार!

- नितीन बिनेकरमुंबई - नेरळच्या पायथ्यापासून सह्याद्रीच्या कुशीत वळणावळणाने धावणारी आणि शतकाहून अधिक काळ पर्यटकांच्या आठवणी जपणारी 'माथेरानची राणी' आता नव्या पर्वाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. हरियाणातील जींद-सोनीपत मार्गावर देशातील पहिल्या हायड्रोजन ट्रेनला हिरवा झेंडा मिळाल्यानंतर आता मध्य रेल्वेच्या अखत्यारीतील या ऐतिहासिक हिल रेल्वेलाही भविष्यात हायड्रोजन इंजिनाची ताकद मिळणार आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या 'हायड्रोजन फॉर हेरिटेज' उपक्रमात माथेरानचा समावेश करण्यात आला असून, या ऐतिहासिक मिनी ट्रेनला पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाची जोड देण्याची तयारी सुरू आहे..हेरिटेज रेल्वेमार्गांचे ऐतिहासिक महत्त्व जपत त्यांना आधुनिक आणि प्रदूषणमुक्त तंत्रज्ञानाची जोड देण्याचा भारतीय रेल्वेचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी २०२३-२४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 'हायड्रोजन फॉर हेरिटेज' उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली होती. या उपक्रमात माथेरान हिल रेल्वेसह कालका-शिमला, दार्जिलिंग हिमालयन रेल्वे, निलगिरी माउंटन रेल्वे, कांग्रा व्हॅली, बिलीमोरा-वाघई, पाताळपानी-कालाकुंड आणि मारवाड-गोरम घाट या वारसास्थळ रेल्वेमार्गांचा समावेश आहे..रेल्वे मंत्रालयाच्या नियोजनानुसार प्रत्येक हायड्रोजन ट्रेनसाठी सुमारे ८० कोटी रुपये, तर हायड्रोजन उत्पादन आणि इंधन भरण्याच्या सुविधांसाठी ७० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या तंत्रज्ञानामुळे डिझेलवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरणपूरक रेल्वे वाहतुकीला चालना मिळणार आहे..जींदमध्ये यश, आता माथेरानकडे लक्षदेशातील पहिली हायड्रोजन ट्रेन सुरू झाल्यानंतर हे तंत्रज्ञान प्रत्यक्ष सेवेत दाखल झाले आहे. हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनच्या रासायनिक अभिक्रियेतून ट्रेनमध्येच वीज तयार होत असल्याने कार्बन उत्सर्जन होत नाही. केवळ पाण्याची वाफ बाहेर पडत असल्याने ही ट्रेन हरित वाहतुकीचे नवे उदाहरण ठरली आहे. या अनुभवाच्या आधारे हेरिटेज रेल्वेमार्गांवर हायड्रोजन तंत्रज्ञानाचा विस्तार करण्याचा रेल्वेचा मानस आहे..यापूर्वी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माथेरान हिल रेल्वेला भविष्यात ऐतिहासिक वाफेच्या इंजिनाचे बाह्यरूप कायम ठेवत इलेक्ट्रिक किंवा हायड्रोजन तंत्रज्ञानावर चालविण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आला, तर सध्या वापरल्या जाणाऱ्या डिझेल इंजिनाऐवजी शून्य कार्बन उत्सर्जन करणारे हायड्रोजन इंजिन वापरले जाईल. त्यामुळे माथेरानच्या ऐतिहासिक वारशाला धक्का न लावता पर्यावरणपूरक वाहतुकीचे नवे पर्व सुरू होणार आहे..'माथेरानच्या राणी'ला मिळणार हरित ऊर्जानेरळ ते माथेरानदरम्यान धावणारी सुमारे २१ किलोमीटर लांबीची अरुंदमापी रेल्वे पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण आहे. सध्या ही रेल्वे डिझेल इंजिनावर धावते. भविष्यात हायड्रोजन इंजिनाचा वापर सुरू झाल्यास धूर आणि कार्बन उत्सर्जन पूर्णपणे टळणार असून, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या माथेरानमध्ये प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर या ऐतिहासिक रेल्वेचे आकर्षणही कायम राहणार आहे..अंतिम तारीख अद्याप जाहीर नाहीमाथेरान हिल रेल्वेवर हायड्रोजन इंजिन कधी धावणार, याबाबत रेल्वे मंत्रालयाने अद्याप कोणतेही वेळापत्रक जाहीर केलेले नाही. सध्या हा प्रस्ताव संकल्पनात्मक आणि नियोजनाच्या टप्प्यात आहे. मात्र देशातील पहिल्या हायड्रोजन ट्रेनच्या यशस्वी प्रारंभानंतर या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.