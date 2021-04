राज्यात लॉकडाउन करायचा का? मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत कोण काय म्हणालं?

मुंबई : राज्यात सध्या कोरोनाच्या संसर्गाची स्थिती बिकट बनली आहे. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सर्व घटकांचा विचार करुन निर्णय घेण्याबाबत सर्वपक्षीयांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत मंत्रिमंडळातील सदस्य तसेच विरोधी पक्ष नेत्यांनी आपल्या भूमिका मांडल्या. या बैठकीत कोण काय म्हणालं जाणून घ्या.... मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले... आठ दिवस कडक निर्बंध असले पाहिजेत हे माझं मत आहे.

सर्वांना थोडी कळ सोसावी लागेल.

मी लसीचे दोन डोस घेतले तरीही माझ्या शरिरात अँटीबॉडिज नाहीत, मग लस खरंच काम करते आहे का हा मोठा प्रश्नच आहे?

पुढच्या दोन दिवसात आपण प्लान करू आणि कडक निर्बंध करायचा विचार करू.

गरज पडली तर कडक निर्बंध लावावा लागेल.

सगळे व्यापारी आपले आहेत आपल्याला त्यांचा पण विचार करावा लागेल विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले... लोकांचा विचार करा, तुम्ही तो केला पाहिजे.

तुम्ही तुमचा प्लान लोकांसमोर आणा आणि त्यांना तो समजावून सांगा त्यानंतर निर्णय घ्या. अशोक चव्हाण म्हणाले... कोरोना रोखण्यासाठी निर्बंध लावताना समतोल असावा.

निर्बंध लागू करताना गरजू घटकांचाही विचार व्हावा.

सरकारची भूमिका, निर्णयाबाबतचा अपप्रचार व गैरसमज टाळण्यासाठी तसेच वस्तुस्थिती अधिकृतपणे लोकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी निवडक मंत्री नियुक्त करून त्यांनी नियमित ब्रिफिंग करावी.

महाराष्ट्राने चाचण्या वाढवल्याने रूग्णांची संख्या वाढणे स्वाभाविक आहे, ही वस्तुस्थिती लोकांपर्यंत गेली पाहिजे.

कर्जफेडीसाठी गतवर्षीप्रमाणे पुन्हा मॉरेटोरियम योजना लागू करण्याबाबत केंद्र सरकारला विनंती करावी.

केंद्राकडून कोरोना लसीचे वितरण रूग्ण संख्येच्या प्रमाणात होण्याबाबत विनंती करणे.

कठोर लॉकडाऊन लागू होणार असेल तर बाहेरगावी असलेल्या नागरिकांना आपआपल्या घरी जाण्यासाठी काही कालावधी देण्यात यावा.

गतवर्षीप्रमाणे अचानक लॉकडाऊन लागू झाला तर त्यातून पुन्हा अनेक प्रश्न निर्माण होतील. डॉ. तात्याराव लहाने म्हणाले... 24 तास रुग्ण वाढत आहेत.

मला असं वाटतं १४ दिवस लॉकडाउन हाच एक उपाय आहे.

