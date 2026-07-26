Medhe Wadghar Bridge Collapse : मेढे–वडघर पुलाखालच्या ओहळातून जीव धोक्यात घालून प्रवास; विद्यार्थी, महिला व रुग्णांची फरफट कायम

विरार : वसई पूर्वेतील दुर्गम मेढे–वडघर गावांना जोडणारा जीर्ण पूल १८ जुलै रोजी अवजड ट्रकच्या भारामुळे कारसह कोसळल्यानंतर हजारो नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. प्रशासनाने पुलाच्या दुरुस्तीची घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्ष पूल वाहतुकीसाठी खुला होईपर्यंत विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, शेतकरी, नोकरदार आणि रुग्णांची मोठी फरफट सुरूच आहे..पूल कोसळल्याने पलीकडील गावांशी संपर्क तुटला असून नागरिकांना पुलाखालच्या ओहळातून वाट काढून ये-जा करावी लागत आहे. सध्या पावसाचा जोर कमी असल्याने ही वाट काही प्रमाणात वापरता येत असली, तरी मुसळधार पावसात ओहळाला मोठा प्रवाह येत असल्याने हा मार्ग जीवघेणा ठरू शकतो. विशेषतः शालेय विद्यार्थी, महिला आणि आजारी रुग्णांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे..या समस्येकडे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने दखल घेतली. स्थानिक आमदार, तहसीलदार ,पोलीस आणि बांधकाम विभाग तालुक्यातील इतर अधिकारी यांच्या उपस्थितीत पुलाच्या दुरुस्तीला प्रारंभ करण्याची घोषणा करण्यात आली.. मात्र, काम पूर्ण होईपर्यंत नागरिकांसाठी सुरक्षित पर्यायी मार्ग किंवा तात्पुरत्या पुलाची व्यवस्था करावी, अशी मागणी मेढे–वडघर परिसरातील ग्रामस्थांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.