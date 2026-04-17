Melbourne Vasai Easter Fest: मेलबर्नमध्ये वसईची परंपरा कायम: २१ वर्षांपासून इस्टर मेळाव्यात लोकसंगीत, नृत्य, खाद्यसंस्कृतीचा जल्लोष

विरार : वसईकर जिथे जातील तिथे आपली वेगळी छाप सोडत असतात.नोकरीच्या संधी, उच्चशिक्षण अशा विविध कारणांमुळे वसईतील अनेक बांधव परदेशात स्थायिक झाले आहेत. आताच्या मोबाईल आणि इंटरनेटच्या काळात माणूस अगदी जगाच्या कोपऱ्यात कुठेही असला तरी त्याला त्याच्या घरच्यांशी संपर्क साधता येतो. पण, पूर्वीच्या काळात अशी प्रगत साधने उपलब्ध नसल्यामुळे मेलबर्नमध्ये गेल्या २१ वर्षापासून इस्टर मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येत आहे. मेलबर्नमधील वसईकर आपला सांस्कृतिक वारसा मोठ्या दिमाखात साजरा करण्यासाठी मेळाव्याच्या निमित्ताने एकत्र येतात. .गेल्या २१ वर्षापासून मेलबर्नमधील वसईकर चैत्र पालवी आणि इस्टरच्या आनंदाचे औचित्य साधत इस्टर मेळाव्याचे आयोजन करत आले आहेत. सुरुवातीला वसईच्या परंपरा, जीवनमान, पारंपरिक कथा यांवर बसवलेल्या नाटुक्याल्यांच्या सादरीकरणाने सुरू झालेल्या या कार्यक्रमाला आता एका सोहळ्याचे रूप प्राप्त झाले आहे. केवळ भेटीगाठींचे माध्यम न राहता, वसईचे लोकसंगीत, नृत्य, खाद्यसंस्कृती आणि बोलीभाषेचे संवर्धन करण्याचे केंद्र म्हणून या मेळाव्याकडे पाहिले जाऊ लागले आहे. रविवार, १२ एप्रिल रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात सुमारे २०० हून अधिक वसईकर सहभागी झाले होते..सोहळ्याची सुरुवात आरोग्यविषयक जनजागृतीपर संवादाने झाली. धावपळीच्या जीवनात आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी या विषयावर सूत्रसंचालक शीला परेरा आणि जूड फर्नांडीस यांनी डॉ. रेमिया फरेरा यांची खुसखुशीत मुलाखत घेतली. तर त्यानंतर दीप्ती डिमेलो यांनी रिचर्ड नुनीस यांच्या ग्रंथाली प्रकाशनातर्फे नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या 'तेतेलेस्ताय' या कवितासंग्रहाचे सुरेख विश्लेषण केले.सांस्कृतिक कार्यक्रमात प्रिया वर्तक यांच्या सुमधुर गायनाने उपस्थितांची मने जिंकली, तर ॲशलीन डायस आणि गॅरी कार्व्हालो यांनी सादर केलेल्या वसईकर गीतांच्या मेडलीवर सर्वांनी ठेका धरला..सुमारे पाच तास रंगलेल्या या सोहळ्याच्या यशस्वितेसाठी ॲशली आल्मेडा, रोहन लेमॉस आणि त्यांच्या 'कोयंदार' सहकाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.या सोहळ्याबाबत बोलताना, मेलबर्नमध्ये नव्याने स्थायिक होणाऱ्या तरुणाईचा सक्रीय सहभाग पाहता, कोविडची दोन वर्षे वगळून, गेले एकवीस वर्षे सलग सुरु असलेला मेलबर्नच्या मातीतील वसईचा हा संस्कृती जतन सोहळा उत्तरोत्तर अधिक उत्साहाने साजरा होत राहील, असा विश्वास रिचर्ड नुनीस यांनी व्यक्त केला.