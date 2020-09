मेट्रो 3 च्या विधान भवन स्थानकाचे बांधकाम पूर्ण; 'कट आणि कव्हर' या आधुनिक पद्धतीचे बांधकाम

मुंबई : मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ( एमएमआरसी ) द्वारे विधान भवन मेट्रो स्थानकाच्या साच्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. हे बांधकाम मेट्रो 3 च्या पॅकेज 1 अंतर्गत येते . यात तळाची स्लॅब, मॅझेनाईन स्लॅब, कॉनकोर्स स्लॅब आणि छताची स्लॅब बांधकामाचा समावेश आहे. तसेच पॅकेज 7 अंतर्गत येणाऱ्या एमआयडीसी स्थानकाचे देखील तिन्ही स्लॅबचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.

Metro3 #VidhanBhavan completes construction of station box. 2nd stn after MIDC alng the alignment to achieve this feat The stn has 7 entry-exit pts & will handle a footfall of approx 75K ppl. It is being constructed using Cut & Cover method & 75.5% of overall work is completed. pic.twitter.com/WoTRvz7Qyd

— MumbaiMetro3 (@MumbaiMetro3) September 2, 2020