मिरा-भाईंदरमध्ये धावणार मेट्रो

भाईंदर ः ‘दहिसर ते मिरा-भाईंदर’या मार्गावरील मेट्रोचे काम पुढील आठवड्यात म्हणजे १२ सप्टेंबरच्या आसपास प्रत्यक्षात जागेवर सुरू होणार आहे. सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे काम मार्गी लागले असून येत्या चार दिवसांत मिरा-भाईंदर मेट्रोच्या कामाचे कार्यादेश (वर्कऑर्डर) ठेकेदाराला दिली जाणार आहे, अशी माहिती शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी दिली. ठाणे, मिरा-भाईंदर येथे मेट्रो यावी, यासाठी २००९ पासून प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी विधानसभेत अनेकदा आंदोलने झाली. विविध माध्यमातून आवाज उठवण्यात आला. शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आल्यानंतर मागणीचा पाठपुरावा अधिक वेगाने झाल्याने मिरा-भाईंदर मेट्रोचे काम २०१८ मध्येच मंजूर झाले. मेट्रोचे काम सुरू व्हावे, यासाठी अनेक सांस्कृतिक आंदोलनेही झाली. गेल्या महिन्यात आमदार सरनाईक यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईत भेट घेतली होती. त्यावेळी १५ ऑगस्ट २०१९ पूर्वी मिरा-भाईंदर मेट्रोचे काम सुरू होणार असल्याचे आश्‍वासन सरनाईक यांना एमएमआरडीएतर्फे देण्यात आले होते.

त्यानंतर मिरा-भाईंदर मेट्रोच्या कामाची टेंडर प्रक्रिया व एकूणच सर्व बाबी पूर्ण झाल्यानंतर आता मेट्रोच्या कामाचे आदेश (वर्कऑर्डर) देण्यात येणार आहे. ही वर्कऑर्डर तीन ते चार दिवसांत दिल्यानंतर मिरा-भाईंदर मेट्रोच्या प्रस्तावित मार्गावर कामाला सुरुवात होईल, अशी माहिती आमदार सरनाईक यांनी दिली. मंजूर झालेल्या ठाणे गायमुख ते शिवाजी चौक (काशिमिरा मिरा रोड) मेट्रो मार्गाच्या कामाचे भूमिपूजन शनिवारी (ता.७) मुंबईत होणार आहे. मुंबई मेट्रो मार्ग १० च्या ‘गायमुख-शिवाजी चौक’ या मार्गाच्या अंमलबजावणीस राज्य मंत्रिमंडळाने २३ जुलैला मान्यता दिली होती. हा साधारण ९ किमीचा मार्ग आहे. मेट्रोचे काम मार्गी लागल्याने येत्या काही वर्षांत ठाणे, मिरा-भाईंदर आणि मुंबई ही महानगरे मेट्रोने जोडली जाणार आहेत. ठाण्यात मेट्रोचे काम सुरू झाले आहे, तर दहिसर ते मिरा-भाईंदर या मार्गावर मेट्रोचे काम १२ सप्टेंबरच्या आसपास सुरू होईल. गायमुख ते मिरा रोड या भागातही मेट्रो मार्गाचे भूमिपूजन होत आहे. त्यामुळे भविष्यात ठाणे, मिरा-भाईंदर आणि मुंबई शहरातील मेट्रो एकमेकांना जोडल्या जाणार असून मेट्रोचे जाळे विणले जाणार आहे.

प्रताप सरनाईक, आमदार

Web Title: Metro will run in Mira-Bhayander near Mumbai