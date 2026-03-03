मुंबई

Iran america Israel war : इराण-अमेरिका-इस्त्राईल संघर्ष तिव्र होण्याची शक्यता; मध्यपूर्वेतील युद्धाचा भडका उडण्याची चिन्हे

इराण-अमेरिका-इस्त्राईलमध्ये सुरू असलेला संघर्ष येत्या काही दिवसांत अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय धोरण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
मुंबई - इराण-अमेरिका-इस्त्राईलमध्ये सुरू असलेला संघर्ष येत्या काही दिवसांत अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय धोरण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. या युद्धात कतार आणि यूएई ही राष्ट्रेही सहभागी होऊ शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. युद्धाची व्याप्ती वाढल्यास तेल आणि गॅस आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारतावर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो, असेही सांगितले जाते.

