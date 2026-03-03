Iran america Israel war : इराण-अमेरिका-इस्त्राईल संघर्ष तिव्र होण्याची शक्यता; मध्यपूर्वेतील युद्धाचा भडका उडण्याची चिन्हे

मुंबई - इराण-अमेरिका-इस्त्राईलमध्ये सुरू असलेला संघर्ष येत्या काही दिवसांत अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय धोरण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. या युद्धात कतार आणि यूएई ही राष्ट्रेही सहभागी होऊ शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. युद्धाची व्याप्ती वाढल्यास तेल आणि गॅस आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारतावर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो, असेही सांगितले जाते..हे युद्ध पुढील काही दिवसांत अधिक व्यापक होईल, असे जवाहरला नेहरु विद्यापीठाचे प्राध्यापक व आंतरराष्ट्रीय धोरण तज्ञ अमिताभ सिंह यांनी म्हटले आहे. इराणने ज्या प्रमाणात मध्यपूर्वेतील देशांवर क्षेपणास्त्र हल्ले सुरू केले आहेत, त्यामुळे कतार आणि यूएई प्रतिहल्ला करण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास युद्धाची व्याप्ती आणखी वाढेल, असे ते म्हणाले..पुढे काय?इराणने आतापर्यंत सौदी अरेबियाच्या सर्वात मोठ्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाला लक्ष्य केले आहे. पुढील टप्प्यात सौदी अरेबियातील समुद्राच्या पाण्याचे शुद्धीकरण (डिसॅलिनेशन) करणाऱ्या प्रकल्पांवर हल्ला होऊ शकतो. तसे झाल्यास सौदी अरेबियामध्ये पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण होऊ शकते, रियाधसारखे शहरही रिकामे करावे लागू शकते.याशिवाय, पुढील टप्प्यात इराणकडून सायबर हल्ल्यांचीही शक्यता वर्तवली जात आहे. इराणही या देशांच्या उर्जा प्रकल्पावर हल्ले चढवू शकतो. इराणकडे सध्या सुमारे ४०० किलो समृद्ध (एनरिच्ड) युरेनियम असल्याचे सांगितले जाते. त्याच्या आधारे ‘डर्टी बॉम्ब’ तयार करण्याची क्षमता इराणकडे असू शकते, ज्याची विकिरण क्षमता मोठी असू शकते, असा इशारा अमिताभ सिंह यांनी दिला आहे..भारताचे धोरणअयातुल्ला खोमेनी यांच्या मृत्यूबाबत भारताने अधिकृत प्रतिक्रिया का दिली नाही, याबाबत बोलताना तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की मध्यपूर्वेत काम करणाऱ्या सुमारे एक कोटी भारतीयांची सुरक्षा ही भारताची प्राथमिकता आहे. मध्यपूर्वेतील कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत संघर्षात मध्यस्थी न करणे, हे भारताचे पारंपरिक परराष्ट्र धोरण राहिले आहे. सध्याच्या काळात मोठ्या राष्ट्रांनी व्यावहारिक (ट्रान्झॅक्शनल) परराष्ट्र धोरण स्वीकारले आहे.त्यानुसार भारताची भूमिका योग्य असल्याचा दुजोरा तज्ञांनी दिला आहे. मात्र ‘ग्लोबल साऊथ’चा नेता आणि ब्रिक्सचा सदस्य म्हणून भारताने इराणवरील हल्ल्याचा निषेध करणे अपेक्षित होते, असे अमिताभ सिंह यांचे मत आहे. यापूर्वी इराणी रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सचे प्रमुख कासीम सुलेमानी अमेरिकन ड्रोन हल्ल्यात ठार झाल्यानंतर भारताने निषेध नोंदवला होता, याची आठवण त्यांनी करून दिली..तेलच शांती आणणारहे युद्ध येत्या दोन ते तीन आठवड्यांत समाप्त होईल, असा दावा जागतिक धोरण तज्ज्ञ अश्वनी कुमार यांनी केला आहे. जसे खनिज तेल अनेक जागतिक युद्धांचे कारण ठरले आहे, तसेच जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्याच तेलाची महत्वाची भूमिका असल्याचे ते सांगतात.आखाती देशांतून होणाऱ्या खनिज तेल उत्पादनावर जगाची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. इराण-अमेरिका-इस्त्राईल संघर्षामुळे हवाई वाहतूक, समुद्री व्यापार, खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या किंमतींवर परिणाम होत आहे. ही परिस्थिती जागतिक स्थैर्यासाठी परवडणारी नाही. त्यामुळे युद्ध लवकर थांबवण्यासाठी हालचाली सुरु असल्याचे ते सांगतात..खोमेनी यांना ठार मारणे चूक?बुद्धिबळाच्या खेळात बादशहाला शेवटी मारले जाते, कारण सर्व प्यादे संपल्यावर खेळ आपोआप संपतो. मात्र इराणमध्ये अयातुल्ला खोमेनी यांना सुरुवातीलाच ठार केले. ८६ वर्षीय खोमेनी यांना शहीदाचा दर्जा मिळाला आहे.त्यांच्या मृत्युमुळे जगभरातील शिया पथींय संतप्त आहेत.इराणधील दुसऱ्या फळीचे आणि उर्वरीत नेतृत्व अधिक कट्टर विचारांचे आहे, असे अमिताभ सिंह यांचे मत आहे. एखादा देश नेतृत्वहीन झाला, तर उर्वरित शक्ती अस्थिर होतात, सध्या ज्या प्रकारे इराण चारही दिशेने हल्ले करतोय, त्यामुळे खौमेनी यांच्या हत्येचा निर्णय चुकला असल्याचे ते म्हणतात..सत्तापालटाची व्याख्या काय?अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरुवातीला इराणमध्ये सत्तापालट करणे हा हल्ल्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले होते. व्हेनेझुएलामध्ये निकोलस मदुरो यांना अटक करण्यात आली; मात्र त्यानंतर त्यांच्याच सरकारमधील उपप्रमुखांना सत्तेवर कायम ठेवण्यात आले.जर हीच ट्रम्प यांच्या सत्तापालटाची व्याख्या असेल, तर खोमेनी यांच्या मृत्यूनंतर इराणमध्ये सत्तापालट झाला असे म्हणावे लागेल, असे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे स्वर्ण सिंह यांनी नमूद केले. दीर्घकाळ युद्ध सुरू ठेवण्याची क्षमता इराणकडे आहे, हे विसरुन चालणार नसल्याचे स्वर्ण सिंह सांगतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.