CM Eknath Shinde: कालच्या निकालातून आमच्यावर थोडा अन्याय झालाय; एकनाथ शिंदे असं का म्हणाले?

शिंदे पूर्ण समाधानी का नाहीत?

अध्यक्षांनी निर्णय देताना अधिकृत शिवसेना आमची म्हणून मान्यता दिली. प्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांना मान्यता दिली. गोगावले यांनी समोरच्या आमदारांच्या अपात्रतेसाठी जी याचिका केली होती. ती नार्वेकरांनी फेटाळून लावली आहे. हे आमच्यासाठी अनपेक्षित होतं. त्यांनी निर्णय मेरिटवर दिला. त्यामुळे याबाबतही त्यांनी मेरिटवर निर्णय द्यायला हवा होता. आम्ही कायदेशीर टीमसोबत चर्चा करणार आहोत. त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. काल निकालानंतर बोलताना आमच्यावर थोडा अन्याय झाला असं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं. (Why is Shinde not fully satisfied?)