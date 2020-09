आमदार निवास बॉम्बने उडवून देण्याच्या कॉलने खळबळ

मुंबई - आकाशवाणी आमदार निवासात मध्यरात्री 12 च्या सुमारास आलेल्या एका निनावी फोनने खळबळ उडाली होती. मंत्रालयाशेजारीच असलेलं आकाशवाणी आमदार निवास मध्यरात्री बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देणारा तो कॉल होता. या कॉलनंतर तात्काळ आमदार निवास रिकामं करण्यात आलं. त्यानंतर बॉम्ब शोध पथक घटनास्थळी दाखल झालं.

याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, सोमवारी मध्यरात्री अज्ञात व्यक्तीनं फोन करून आमदार निवास बॉम्बने उडवून देणार असं सांगितलं. त्यानंतर आमदार निवासातील कर्मचाऱ्यांनी याची माहिती पोलिसांना दिली. पोलिसांनी रात्रभर बॉम्ब शोध पथकाच्या मदतीने बॉम्बचा शोध घेतला. मात्र कोणत्याही प्रकारची स्फोटके आढळली नाहीत. आता पोलिस फोन करून धमकी देणाऱ्याचा शोध घेतला जात असून लवकरच कारवाई केली जाईल असं पोलिसांनी सांगितलं.

Maharashtra: Mumbai police evacuated people from MLA hostel after receiving a bomb threat call.

Police say,"Around 150 people were there in building. We've checked thoroughly & have not found any explosive material. The phone number has been traced,further action will be taken." pic.twitter.com/7ZVCp3nGBj

