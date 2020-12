75 हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची प्रतीक्षा; अकरावीची तिसरी गुणवत्ता यादी जाहीर; कोणत्या कॉलजमध्ये किती कटऑफ, वाचा

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील अकरावी ऑनलाइन प्रवेशाची तिसरी गुणवत्ता यादी मंगळवारी सकाळी जाहीर झाली. या यादीनंतरही 80 टक्क्यांहून अधिक गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे. तर अद्याप 75 हजार विद्यार्थी प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या विद्यार्थ्यांचे आता विशेष फेरीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अकरावी ऑनलाइन प्रवेशाच्या यादीत मुंबई विभागातील महाविद्यालयांमध्ये सर्व शाखांच्या एकूण 1,19,171 जागा (कोटा वगळून) तिसऱ्या फेरीसाठी उपलब्ध होत्या. यासाठी एकूण 1,16, 80 विद्यार्थ्यांचे अर्ज आले होते. यापैकी 45, 402 विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या गुणवत्ता यादीत महाविद्यालय अलॉट करण्यात आले आहे. त्यामुळे अर्ज केलेल्या सुमारे 70 हजार 678 विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकलेला नाही. या यादीसाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी एकूण सहा हजार 179 विद्यार्थ्यांना पहिल्या पसंतीक्रमाचे महाविद्यालय अलॉट झाले आहे. दुसऱ्या फेरीनंतर एक लाख 16 हजार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत. या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात जाऊन प्रवेश निश्चित करावा लागेल. या फेरीनंतरही प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आता विशेष फेरीचे आयोजन केले जाणार आहे. या फेरीआधी कोट्यातील रिक्त जागा ऑनलाइन प्रक्रियेत वर्ग करण्यात येणार आहेत. यामुळे विशेष फेरीत जास्त विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकतील अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. महत्त्वाची बातमी : कोरोना चाचण्यांच्या दरामध्ये सहाव्यांदा कपात, आता 700 रुपयांत होणार चाचणी महाविद्यालयांचे कट ऑफ वाढले शहरातील काही नामांकित महाविद्यालयांचे कटऑफ वाढल्याचे या गुणवत्ता यादीत दिसत आहे. एचआर महाविद्यालयाचा कट ऑफ दुसऱ्या गुणवत्ता यादीत 470 इतका होता तो तिसऱ्या गुणवत्ता यादीत 471 इतका झाला आहे. तर केसी महाविद्यालयाचा कला शाखेचा कट ऑफ 449 इतका होता तो 451 इतका झाला आहे. तर वाणिज्य आणि विज्ञान शाखेच्या कटऑफमध्ये एका गुणाचाही फरक पडलेला नाही. दुसऱ्या यादीचे मुंबईतील शाखानिहाय अलॉट प्रवेश कला - 3,908

वाणिज्य - 28,839

विज्ञान - 12,453

एमसीव्हीसी - 202

एमसीव्हीसी - 202

एकूण - 45,402

एचआर महाविद्यालय - वाणिज्य : 471

केसी महाविद्यालय - कला : 451 वाणिज्य : 461 विज्ञान: 450

जय हिंद महाविद्यालय - कला : 464 वाणिज्य : 464 विज्ञान: 446

रुईया महाविद्यालय - कला : 470 विज्ञान: 471

रुपारेल महाविद्यालय - कला : 451 वाणिज्य :460 विज्ञान: 457

साठ्ये महाविद्यालय - कला : 423 वाणिज्य : 451 विज्ञान: 450

डहाणूकर महाविद्यालय - वाणिज्य : 457

भवन्स महाविद्यालय -कला : 410 वाणिज्य : 445 विज्ञान: 439

मिठीबाई महाविद्यालय - कला : 452 वाणिज्य : 458 विज्ञान: 442

एनएम महाविद्यालय - वाणिज्य : 468

वझे-केळकर महाविद्यालय - कला : 454 वाणिज्य : 470 विज्ञान: 454

एमसीसी महाविद्यालय - वाणिज्य - 466

बांदोडकर महाविद्यालय - विज्ञान : 468

