Mira Bhayandar Virar Metro: मिरा-भाईंदर ते विरार मेट्रोसाठी १७,७२४ कोटींचा नवा प्रस्ताव; मार्ग बदलून २४.९ किमी, १७ स्थानकांची योजना

मुंबई : मुंबई, ठाणे, मिरा भाईंदर परिसरात विस्तारत असलेल्या मेट्रोचे जाळे आता वसई-विरारपर्यंत जाणार आहे. त्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मिरा-भाईंदर ते विरार मेट्रो कॉरिडॉरचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. दरम्यान याआधीच्या प्रस्तावित मार्गाचे संरेखन बदलल्यामुळे प्रकल्पाची किंमत आधीच्या ६९०० कोटी रुपयांवरून वाढून १७ हजार ७२४ कोटी रुपये झाली आहे..मिरा-भाईंदर ते वसई-विरार दरम्यानची कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी एमएमआरडीएच्या पूर्वीच्या योजनेनुसार मेट्रो-१३ शिवाजी चौक (काशी मिरा) ते विरार अशी होती. आता हा मार्ग भाईंदर ते विरारच्या उत्तरेकडील डोंगरपाडा पर्यंत असेल अशी माहिती प्रकल्पाशी संबंधित अधिकाऱ्याने दिली. सुधारित योजनेत मार्गाचे सुरुवातीचे व शेवटचे स्थानक बदलण्यात आले आहे. भाईंदर येथे सुभाषचंद्र बोस मैदान हे स्थानक असेल. येथे सध्या अंशतः कार्यान्वित असलेल्या मेट्रो ९ (दहिसर पूर्व - मिरा-भाईंदर) सोबत इंटरचेंज मिळेल. तर विरार बाजूला ही मार्गिका डोंगरपाडा पर्यंत जाईल. तसेच विरारमधील नारिंगी क्रिकेट ग्राउंडजवळ कार डेपो प्रस्तावित आहे.दरम्यान प्रस्तावित जुन्या प्रकल्पाचे बांधकाम २०२६ अखेरपर्यंत काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. त्यामुळे खर्च कमी होता, मात्र आता प्रकल्पात झालेला बदल आणि आणि महागाईचा विचार करता खर्चात वाढ झाली असल्याचे एमएमआरडीएच्या संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले..उन्नत आणि भुयारी मार्गजुन्या प्रस्तावानुसार मेट्रो-१३ ची संपूर्ण मार्गिका उन्नत असणार होती. मात्र आता संपूर्ण उन्नत मार्गाऐवजी आता काही उन्नत तर काही भाग भुयारी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.- पूर्वीच्या योजनेत सुमारे २३ किमी मार्गावर २० उन्नत स्थानके बांधण्याचे नियोजन होते. आता नवा प्रस्तावित केलेला मार्ग २४.९ किमी लांब असेल आणि १७ स्थानके असतील. त्यापैकी ३ भुयारी व १४ उन्नत स्थानके करण्याचे नियोजन आहे.- वसई ते नालासोपारा दरम्यान ३.२५ किमीचा भुयारी भाग असेल..प्रस्तावित स्थानकेसुभाषचंद्र मैदान, नायगाव, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, जुचंद्र, राजवली, गोलाणी नाका, वसई, वसई-विरार महापालिका अग्निशमन केंद्र, आचोळे गाव, नालासोपारा पूर्व, नालासोपारा पश्चिम, मोरया नगर, यशवंत नगर, विरार, विवा कॉलेज, याझू पार्क आणि डोंगरपाडा..ग्राफिक्स- मार्ग: सुभाषचंद्र मैदान - डोंगरपाडा- लांबी: २४.९ किमी- स्थानके: १७ (३ भुयारी, १४ उन्नत)- अंदाजित खर्च: १७ हजार ७२४ कोटी रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.