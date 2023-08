By

मुंबई- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांची पाहणी केलीय. राज ठाकरे आज पनवेलमध्ये आले होते. रस्त्यावरील खड्ड्यांवरुन राज ठाकरे आक्रमक झाले असून या आंदोलनाला आज त्यांनी हिरवा कंदील दाखवला. राज ठाकरे यांनी रस्त्यावर उतरुन मुंबई-गोवा महामार्गाची पाहणी केली. त्यानंतर ते मुंबईकडे रवाना झाले. रस्त्यावरील खड्ड्यांवरुन मनसे आक्रमक होत असल्याचं पाहायला मिळतंय. (mns chief raj Thackeray in panvel saw road condition of mumbai goa highway)

मुंबई-गोवा रस्त्यावरील खड्ड्यांबाबत लोकांमध्ये असंतोष आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाची अक्षरश: चाळण झाल्याची पाहायला मिळतंय. या मुद्द्यावरुन मनसेने आंदोलनाचे हत्त्यार उचललं आहे. राज ठाकरे यांनी आज पनवेलमध्ये मेळावा घेत सत्ताधारी पक्षावर हल्लाबोल केला. सरकारचं काम लज्जास्पद असल्याचं ते म्हणाले. त्यानंतर त्यांनी स्वत: रस्त्यावर उतरुन मुंबई गोवा महामार्गाची पाहणी केली. तसेच तेथील लोकांशी चर्चा केली.