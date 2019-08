गच्चीवरून उडी मारून मॉडेलची आत्महत्या 

मुंबई : ओशिवरा परिसरातील लोखंडवाला कॉम्प्लेक्‍स येथील "केन वुड' या इमारतीच्या गच्चीवरून उडी मारून एका मॉडेलने आत्महत्या केल्याची घटना शुक्रवारी उघडकीस आली. पर्ल पंजाबी असे तिचे नाव आहे. चित्रपटसृष्टीत भवितव्य आजमवण्यासाठी मुंबईत आलेली पर्ल अनेक महिन्यांपासून या इमारतीत राहत होती. चित्रपटात काम मिळवण्यासाठी ती धडपडत होती; मात्र तिच्या पदरी निराशा येत होती. वारंवार येत असलेल्या अपयशामुळे घरातल्यांनी तिला अभिनयाचा नाद सोडण्यास सांगितले होते. यावरून घरातल्यांसोबत झालेल्या वादातून तिने हे टोकाचे पाऊल उचलले असल्याचे बोलले जाते. तिच्या आत्महत्येची माहिती सोसायटीतील रहिवाशांनी दिल्यानंतर घटनास्थळी आलेल्या पोलिसांनी तिचा मृतदेह ताब्यात घेतला.



