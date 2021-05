By

मुंबई: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (narendra modi) संभाजी राजेंना (Sambhaji Raje) भेटीसाठी वेळ दिली नाही. त्यावरुन काँग्रेसने मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्र भाजपावर जोरदार शाब्दीक हल्लाबोल केला आहे. मराठा आरक्षणाच्या (maratha reservation) मुद्यावर संभाजी राजेंना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटायचे होते. काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत यांनी टि्वटरवरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बॉलिवूड सेलिब्रिटींच्या भेटीचे फोटो टि्वट केले आहेत. (Modi meets Kangana Priyanka but doesnt have time to meet Chhatrapati Sambhaji Raje Congress leader Sachin Sawant)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कंगना रणावत, प्रियांका चोप्राला भेटीसाठी वेळ दिली. पण संभाजी राजेंना भेटण्यासाठी वेळ देऊ शकत नाहीत, असे सचिन सावंत यांनी टिे्वटमध्ये म्हटले आहे. "मराठा आरक्षणाचा विषय हा केंद्रापेक्षा राज्याशी संबंधित आहे, असे पंतप्रधानांना वाटते. आरक्षणाचा विषय राज्य सरकारच्या अख्त्यारित येत असताना, पंतप्रधानांना भेटून उपयोग काय?" असे विधान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केले. त्यानंतर सचिन सावंत यांनी टीका करणारी पोस्ट केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राजेंना पंतप्रधानांची भेट घ्यायची होती. प्रियांका आणि कंगना मोदींना कशा भेटू शकतात? त्यांना भेट देण्यावर कोणताही आक्षेप नाही. पण संभाजी राजेंना वेळ न देणे हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे असे सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.

मोदींना बॉलिवूडबद्दल बरचं काही माहिती आहे असा टोला सावंत यांनी लगावला. शैक्षणिक क्षेत्र आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने पाच मे रोजी झालेल्या सुनावणीत रद्द केला. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयान असंवैधानिक ठरवले.