मोदी म्हणाले, उद्धव माझा लहान भाऊ!

मुंबई : नमस्कार, मुंबईकर म्हणत भाषणाची सुरवात करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा लहान भाऊ असा उल्लेख केला. #WATCH PM Modi speaking at foundation stone laying ceremony of three metro lines in Mumbai https://t.co/LRm17A82cv — ANI (@ANI) September 7, 2019 गणपती बाप्पा मोरया असे म्हणत मोदींनी गणेशोत्सवाच्या महाराष्ट्रातील नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या. विले-पार्लेत मोदींनी गणपती पूजा केली. मुंबईत मेट्रो 10, 11 आणि 12 या मार्गांसह मेट्रो भवनचे भूमिपूजन आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. वांद्रे कुर्ला संकुलात हा सोहळा संपन्न झाला. गायमुख ते शिवाजी चौक (मीरा रोज) मेट्रो 10, कल्याण ते तळोजा मेट्रो 12 महानगर प्रदेशातील चाकरमान्यांसाठी हे मार्ग उपयोगी ठरणार आहे. याशिवाय वडाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस हा मेट्रो मार्ग 11 वडाळ्याहून दक्षिण मुंबईकडे प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी उपयोगी ठरणार आहे. या कार्यक्रमात बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी मोदींचे कौतुक केले. मोदींनीही भाषणाच्या सुरवातीलाच उद्धव ठाकरे यांची कौतुक करताना त्यांना लहान भाऊ म्हटले. तसेच महाराष्ट्राचे नवनियुक्त राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांच्या कार्याचेही स्मरण त्यांनी केले.

