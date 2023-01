मुंबईत आज विविध विकासकामांचं लोकार्पण होत आहे. यामध्ये मेट्रोच्या नव्या लाईन्सचं उद्घाटन पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते होत आहे. यापार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत चांगलेच भडकले आहेत. माजू नका! अन्यथा आम्हाला माज उतरवता येतो, अशा शब्दांत त्यांनी या अधिकाऱ्यांना इशारा दिला आहे. (Modi Visit to Mumbai Arvind Sawant was angry because his name was not in invitation card)

अरविंद सावंत म्हणाले, हा कार्यक्रम मुंबई महापालिका आणि राज्य शासनाचा आहे, भाजपचा नाही. दुर्दैवानं देशाचे पंतप्रधान देशाचे प्रमुख असल्याचं वागताना दिसत नाहीत. त्यामुळं हा कार्यक्रम भाजपचा आहे असं त्यांना वाटतं. आत्ता तुम्ही पाहिलं असेल की महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी या कार्यक्रमाची निमंत्रण पत्रिका तयार केली आहे. यामध्ये मुंबईतील सहा खासदारांपैकी एका खासदाराचं नाव छापलेलं नाही, तो मी आहे. यामध्ये दोन मिंधे आहेत, तीन भाजपचे ओरिजनल खासदार आहेत.

हेही वाचा: Brij Bhushan Singh: लैंगिक शोषणाच्या आरोपांनंतर बृजभूषण सिंह लवकरच देणार राजीनामा - सूत्र

त्यामुळं हा कार्यक्रम कोणाचा आहे, हे जनतेच्या नजरेसमोर येतंय. फक्त मुंबई महापालिकेच्या पार्श्वभूमीवर प्रचार करण्यासाठी हा कार्यक्रम घेण्यात आला आहे. फेरीवाल्यांना दहा हजार रुपये, टीशर्ट, बँक खातं अशी खैरातही करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : शेअर बाजारात सततचे लाॅसेस? मग यापैकी कुठली चूक होतेय? घ्या जाणून

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबईतील विवध प्रकल्पांसाठी काम केलं. तसेच पर्यावरणासाठी ज्यांनी व्यक्तीशः काम केलं आणि मंत्री म्हणून ज्यांनी आदर्श उभा करण्याचं काम केलं ते आदित्य ठाकरे यांनी अनेक प्रकल्प सुरु केले आहेत. याच प्रकल्पांचं उद्घाटन आज भाजपकडून आम्हीच केलं असं सांगून उद्घाटन केलं जातंय, अशा शब्दांत सावंत यांनी भाजपवर हल्लाबोल केला.