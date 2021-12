By

मोखाडा : मोखाडा नगरपंचायतीच्या (Mokhada Nagar Panchayat election) १७ जागांसाठी काल उमेदवारी अर्ज (candidates Application) भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी तब्बल १०१ उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्याने नगरपंचायतीची निवडणूक अधिक रंगतदार होण्याची शक्यता आहे. आज ऊमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी १७ जागांसाठी (Seventeen seats) १०१ उमेदवारी अर्ज (one hundred and one Application) आल्याने आता सर्वच पक्षांनी सर्वच जागा लढवायचे निश्चित केल्याचे प्रथमदर्शनी तरी दिसून येत आहे. या अर्जाच्या छाननी नंतर किती उमेदवार उरतात हे पाहणेही औत्स्युक्याचे ठरणारे आहे.

मोखाडा नगरपंचायत निवडणुकीसाठी २१ डिसेंबर ला मतदान होणार आहे. यासाठी शिवसेना, भाजप, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे बहुजन विकास आघाडी बरोबर जिजाउ संघटनाही रींगणात उतरली आहे. सुरवातीला जिजाऊ-भाजप युतीची चर्चा होती मात्र ती संपुष्टात आली त्यानंतर सध्या शिवसेना राष्ट्रवादीच्या युतीची चर्चा आहे मात्र उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दिवसापर्यंत तरी अशी कोणतीही युती न झाल्याचे दिसून आले आहे. चार ते पाच पक्ष तर काही ठीकाणी अपक्षही उमेदवार उभे ठाकल्याने १०१ उमेदवारी अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र आज छानननी नंतर माघारीच्या दिनांका पर्यंत मोठ्या घडामोडी घडण्याची शक्यता असून खरे चित्र तर १३ डीसेबंरला ऊमेदवारी अर्ज माघारी नंतर समोर येणार आहे. गत पंचवार्षिक मध्ये स्वबळावर लढत शिवसेना १३, राष्ट्रवादी २ भाजप १ आणि कॉग्रेस १ असे बलाबल होते.

उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी राष्ट्रवादी शिवसेना भाजप मनसे जिजाऊ या सर्वानीच शक्ती प्रदर्शन करीत आप आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत यावेळी राष्ट्रवादी कडून आमदार सुनिल भुसारा निरीक्षक अशोक सावंत, शिवसेनेकडुन जिल्हा प्रमुख राजेशभाई शाह,बविआ कडून माजी खासदार बळीराम जाधव, जिजाऊ कडून निलेश सांबरे,भाजप कडून संतोष जनाठे सुरेखा थेतले,मनसेचे कदम आदि वरीष्ठ नेतेमंडळीनी उपस्थिती देत आपल्या उमेदवाराना बळ दिले आहे.