मुंबईत कोरोना संसर्गासह मृत्यूदर नियंत्रणात; लक्षणं दिसणाऱ्या रुग्णांची संख्याही झपाट्याने घटली

मुंबई : कोविडचे रुग्ण घटता असताना आता लक्षणं असलेल्या रुग्णांचीही संख्या कमी होऊ लागली आहे. सप्टेबर, ऑक्टोबर पर्यंत रोज आढळणाऱ्या रुग्णांमध्ये लक्षण असलेल्या रुग्णांची संख्या 30 ते 40 टक्के असायची.ती आता 18 टक्क्यां पर्यंत खाली आहे.यामुळे रुग्णालयांवरील ताणही कमी झाला आहे. लक्षणं असलेल्या रुग्णांची संख्या कमी झाल्यामुळे मृत्यूदरही नियंत्रणात येत आहे.लक्षण विरहीत कोविडच्या रुग्णांचा मृत्यू होत नाही.त्याच बरोबर लक्षण विरहीत रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज भासत नाही.त्यांना घरातच विलगीकरणात राहाता येऊ शकते.आवश्‍यकते नुसार त्यांना कोविड केंद्रात दाखल करता येते.पुर्वी रोज आढळणाऱ्या रुग्णांमध्ये 30 ते 40 टक्के रुग्णांमध्ये कोविडची लक्षणं असायची.पण,हे प्रमाण आता कमी होत असून बुधवारी(ता.9) आढळेल्या रुग्णांपैकी 18 टक्के रुग्णांमध्येच कोविडचे लक्षण होते.असे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी सांगितले.बुधवारी 742 रुग्ण आढळले होते.त्या पैकी 120 रुग्णांमध्ये लक्षणं होती.असेही त्यांनी सांगितले. हेही वाचा - मुंबईतील महत्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा मुंबईत सध्या 11 हजार 903 कोविड बाधित रुग्ण आहेत.त्यापैकी 8 हजार 900 रुग्ण हे लक्षण विरहीत आहे.त्यांचे प्रमाण 75 टक्के आहेत.तर,लक्षण असलेल्या रुग्णांचे प्रमाण हे 19 टक्के असून 2 हजार 245 रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत.तर, 6 टक्के रुग्ण अत्यावस्थ असून त्यांची संख्या 758 आहे.अशी माहिती पालिकेच्या साथ राेग नियंत्रण कक्षाने प्रसिध्द केली आहे. कोविडचा विषाणू श्‍वसनसंस्थेवर परीणाम करत असल्याने रुग्णांना कृत्रिम ऑक्सीजन पुरवावा लागतो. मात्र,आता ऑक्सिजन वर असलेल्या रुग्णांची संख्याही कमी झाली आहे.कोविड रुग्णालयात ऑक्सिजनची सोय असलेले 8 हजार 314 बेड्स आहेत. त्यातील 2 हजार 480 बेड्सवर रुग्ण आहेत.तर, 5 हजार 825 बेड्स रिक्त आहेत. Mortality under control in Mumbai with corona infection The number of patients showing symptoms also decreased rapidly ---------------------------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: Mortality under control in Mumbai with corona infection The number of patients showing symptoms also decreased rapidly