रायगड जिल्ह्यात लवकरच कडाक्याची थंडी

माणगाव : ५-१० वर्षांपूर्वी परतीच्या पावसानंतर अवघ्या दोन - चार आठवड्यांत रायगड जिल्ह्यात गुलाबी थंडी जाणवत होती. ते दिवस आता सरले आहेत. यंदा तर तापमानाचा पारा २० अंश सेल्सिअसपर्यंत येण्यासाठी चक्क डिसेंबरचा दुसरा आठवडा उजाडला असून दत्तजयंतीच्या मुहूर्तावर हा प्रत्येकाला हवाहवा वाटणारा हंगाम सुरू झाला आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश भागात दोन दिवस किमान तापमान १७ अंश सेल्सियस आहे. येत्या काही दिवसांत तापमान १५ अंश सेल्सियस पेक्षा कमी होणार असल्याचा अंदाज आहे. पाससाळा लांबल्याने थंडीचा हंगाम सुरू होण्यास एक - दोन आठवडे उशीर होईल, असा अंदाज हवामान विभागाचा होता; परंतु हा अंदाजही फोल ठरला असून डिसेंबरच्या सुरुवातीपर्यंत थंडीची चाहूल लागत नव्हती. त्यामुळे वातावरणात बदल झाल्याची चर्चा सुरू होती; मात्र आता हवामान बदलले आहे. वातावरणात गारवा जाणवू लागला आहे. बहुतांश ठिकाणी सकाळी दाट धुके दाटत आहे. किमान तापमान १७ अंश सेल्सिअसपर्यंत आहे. हा हंगाम फेब्रुवारीपर्यंत राहील, असा अंदाज जाणकार व्यक्त करत आहेत. दरम्यान, काही दिवसांत कडाक्याची थंडी पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. उकळत्या पाण्यात बसला मुलगाउकळत्या पाण्यात बसला मुलगापावसाळा सरल्यापासून थंडीची प्रतीक्षा होती. ११ डिसेंबरपासून हवामान अचानक बदलले. थंडी जाणवू लागली आहे. काही दिवसांत तापमानाचा पारा आणखी घसरेल, अशी अपेक्षा आहे.

- देगावकर, माणगांव

Web Title: In most parts of Raigad district, the minimum temperature is 17 degrees Celsius for two days.