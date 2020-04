हृदयद्रावक! आई-मुलीलाच द्यावा लागला वडिलांच्या मृतदेहाला खांदा

चेंबूर : चेंबूर येथे साईबाबा मंदिराजवळ रहाणाऱ्या वृद्धाचे हृदय विकाराच्या झटक्याने रविवारी (ता. 12) मृत्यू झाला. मात्र त्यांना कोरोनाची लागण झाल्याच्या संशयावरून त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी शेजारील कोणीही पुढे आले नाही. अखेर माय-लेकीनेच त्यांचा मृतदेह स्मशानभूमीपर्यंत खांद्यावर नेत अंत्यसंस्कार केले. अधिक आणि सविस्तर बातम्या वाचण्यासाठी ईपेपर वाचा समीर नासकर (61) यांना शुक्रवारी (ता. 10) हृदयविकाराचा धक्का आला. त्यांची पत्नी नासकर यांनी तातडीने मुलीला बोलावून घेत त्यांना सायन रुग्णालयात घेऊन जाण्याकरिता शेजाऱ्यांकडे मदत मागितली; मात्र समीर हे कोरोनाबाधित असल्याच्या संशयावरून कोणीही त्यांच्या मदतीसाठी पुढे आले नाही. त्यामुळे रुग्णवाहिका येण्यासही उशीर झाला. अखेर रविवारी सायन येथील पालिकेच्या टिळक रुग्णालयात त्यांचा मृत्यू झाला. समीर यांचा मृतदेह घरी आणल्यानंतरही त्यांच्या मदतीसाठी शेजारी पुढे आले नाही. अखेर रेतीवला शौकत व काही नागरिक पुढे आले व माय-लेकीनेच जवळ असलेल्या स्मशानभूमीपर्यंत मृतदेहाला खांदा देऊन अंत्यसंस्कार केले. Mother and daughter had to give their father's deadbody a shoulder

