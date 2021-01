सासूचे टोमणे वैवाहिक जीवनाचा भाग; मुंबई सत्र न्यायालयाचे निरिक्षण

मुंबई - सासरच्या लोकांनी टोमणे मारणे तसेच एखाद्या विषयावर बोलणे हा वैवाहिक आयुष्याचाच एक भाग आहे. असे मुंबई सत्र न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ट केले आहे. मलबार हिल स्थित एका दाम्पत्याला अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. यातील सुनेने आपल्या सासरे कांतीलाल गुप्ता आणि 75 वर्षीय मालती गुप्तांवर हे आरोप केले होते. मुंबईतील एका ३० वर्षीय महिलेने सध्या दुबईमध्ये असणाऱ्या तिच्या शालेय मित्राशी २०१८ मध्ये लग्न केले होते. पण, लग्नाच्या नोंदणीसाठी कागदपत्रांची जमावजमव करत असताना महिलेने आपला पती घरकाम करणाऱ्यांचा मुलगा असून, आपल्यावर होऊ घातलेल्या सासू सासऱ्यांनी त्याला दत्तक घेऊन वाढवले आहे असे नमूद केल्याची बाब समोर आली. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा सदर महिलेने आपल्या सासरच्या मंडळींवर काही आरोप केले. त्यात ती म्हटली की, सासरच्यांकडून आपल्याला कधीच कोणती भेट दिली गेली नसल्याचे सांगितले गेले. आपल्या आई वडिलांनीच दीड कोटी रुये किंमतीचे दागिने दिल्याची नोंद तिने याठिकाणी केली. घरातील फ्रिजला हात न लावणे, लिविंग रूममध्येच राहणे, माहेरी न जाणे, असे जाचक नियम सासरच्यांनी लादल्याचेही तिने म्हटले आहे. परंतु दोन्ही पक्षांच्या बाजू न्यायालयाने ऐकून घेतल्यानंतर 'आरोपकर्त्या महिलेनं केलेले हे आरोप पाहता या सहज होणाऱ्या गोष्टी आहेत, असंच त्याचं विश्लेषण करण्यात आलं. '(सूनेला) सासू- सासऱ्यांना उपहासात्मक बोलणं आणि टोमणे मारणं हा वैवाहिक जीवनाचाच एक भाग आहे. सर्वच कुटुंबांमध्ये हा प्रकार घडतो. त्यामुळं 80 आणि 75 वर्षांच्या या सासू - सासऱ्यांना पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात येऊ नये', असा निर्णय़ सुनावला. Mother in laws taunts are part of married life Inspection of Mumbai Sessions Court -----------------------------------------------

