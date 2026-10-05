Thane News : केंद्राच्या रेल्वे स्थायी समितीवर खासदार नरेश म्हस्के यांची नियुक्ती

ठाणे - केंद्र शासनाच्या विविध विभागांच्या ध्येय-धोरणांवर, कामकाजावर, अर्थसंकल्पावर आणि त्या विभागाशी संबंधित महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा करण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांचा समावेश असलेल्या विविध स्थायी समित्या स्थापन केल्या जातात. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या रेल्वे विषयक स्थायी समितीवर खासदार नरेश म्हस्के यांची नियुक्ती झाली आहे..देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या विषयांवर समितीत चर्चा करून आवश्यक त्या सूचना व निर्णय प्रक्रियेत योगदान दिलं जातं. यावर्षी खासदार नरेश म्हस्के यांना देशाच्या दळणवळण व्यवस्थेचा कणा असलेल्या रेल्वेच्या स्थायी समितीवर काम करण्याची संधी मिळाली आहे. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून ज्येष्ठ खासदार सुधीर गुप्ता काम पाहणार आहेत. यापूर्वी नरेश म्हस्के यांना नगरविकास आणि गृहनिर्माण समितीवर काम करण्याची संधी मिळाली आहे..त्याचबरोबर वक्फ सुधारणा विधेयक, कंपनी कायदा सुधारणा विधेयक तसेच आता परदेशी देणगी (अधिनियम ) सुधारणा एफसीआरए या कायदा बनविण्याऱ्या संयुक्त संसदीय समितीवर, दळवळण मंत्रालयातील हिंदी भाषा सुरक्षा समितीवरही नरेश म्हस्के यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते तथा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, लोकसभा गट नेते डॉ .श्रीकांत शिंदे यांचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी याबद्द्ल आभार मानले आहेत..दरम्यान, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या नेतृत्वाखालील रेल्वेच्या सल्लागार समितीमध्येही नरेश म्हस्के हे काम करीत आहेत. तसेच आता स्थायी समिती वरही काम करण्याची संधी या वेळी देण्यात आली आहे. माझ्यासाठी मुंबई, ठाणे, कल्याण तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रातील रेल्वेशी संबंधित प्रश्न आणि विकासकामे प्रभावीपणे मांडण्यासाठी एक मोठं व्यासपीठ ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया खासदार नरेश म्हस्के माध्यमांशी बोलताना दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.