By

मुंबई : मुख्यमंत्र्याचे निवासस्थान मातोश्री समोर हनुमान चालिसेच्या (Hanuman Chalisa) पठनानंतर राजद्रोहाच्या गुन्हाखाली अटकेत असलेल्या राणा दाम्पत्याला जामीन मंजूर झाला आहे. परंतु, जामीन मिळूनही राणा दाम्पत्याला आजची रात्र तुरुंगातच घालवावी लागणार आहे. जामिनाची प्रक्रिया बोरिवली न्यायालयात पूर्ण होण्यास विलंब झाल्याने राणा दाम्पत्याला आजची रात्र तुरुंगात काढावी लागणार असून, उद्या सकाळी 9 वाजता या दाम्पत्याची सुटका होण्याची शक्यता आहे. (MP Navneet Rana & MLA Ravi Rana Will Not Released From Jail)

गेल्या 11 दिवसांपासून तुरुंगात

हनुमान चालीसा म्हणण्यावरून झालेल्या वादानंतर समाजात तेढ आणि शांतता भंग केल्याप्रकरणी राणा दाम्पत्याला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर आज मुंबई सत्र न्यायालयाने त्यांना काही अटींवर जामीन मंजूर केला होता. मात्र, जामिनाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास विलंब झाल्याने आजची रात्रही राणा दाम्पत्याला तुरुंगातच काढवी लागणार आहे.

अटी-शर्थींवर सुटका

मुंबई सत्र न्यायालयाने राणा दाम्पत्याला जामीन मंजूर करताना पाच अटी घातल्या आहेत. यामध्ये रवी राणा आणि नवनीत राणा यांना प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास मनाई करण्यात आली आहे. याशिवाय तपासात कोणतेही अडथळे आणू नये, असे आदेश न्यायालयाने राणा दाम्पत्याला दिले आहेत. तसेच घटनेशी संबंधित साक्षीदारांवर कोण्त्याही प्रकारचा दबाव न टाकण्याची अटही न्यायालयाने दिली आहे.